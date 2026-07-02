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Путин поздравил коллектив аэропорта "Внуково" с 85-летием - РИА Новости, 02.07.2026
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10:25 02.07.2026
Путин поздравил коллектив аэропорта "Внуково" с 85-летием

Путин: коллектив "Внуково" приумножает традиции и решает широкий круг задач

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов аэропорта «Внуково» с 85-летием.
  • Путин отметил, что коллектив аэропорта приумножает сложившиеся традиции и достойно решает широкий круг профессиональных задач.
  • Президент пожелал работникам аэропорта успехов и новых свершений на благо Родины.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов международного аэропорта "Внуково" с 85-летием и отметил, что они приумножают сложившиеся традиции и достойно решают широкий круг профессиональных задач.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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"Отрадно, что сегодня коллектив аэропорта приумножает сложившиеся традиции, достойно решает широкий круг ответственных профессиональных задач, в том числе по обслуживанию рейсов воздушных судов высших должностных лиц нашей страны, глав иностранных государств и правительств, прибывающих в российскую столицу", - говорится в телеграмме.
Президент отметил, что коллектив "Внуково" гордится историей одного из крупнейших авиатранспортных комплексов России, а также поколениями своих предшественников, которые внесли большой вклад в развитие отечественной гражданской авиации.
Он добавил, что работники направляют все свои усилия на модернизацию инфраструктуры предприятия, внедрение передовых технологий и оборудования, а также уделяют приоритетное внимание обеспечению безопасности перевозки пассажиров и грузов.
"Трудитесь самоотверженно, на совесть. Такая многогранная, востребованная работа заслуживает самого глубокого признания. Желаю вам успехов и новых свершений на благо нашей Родины", - подчеркнул глава государства.
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