Шерпа России ответил на вопрос об участии Путина в саммите G20 в США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вопрос об участии президента РФ Владимира Путина в саммите G20 в США решится ближе к мероприятию.
- Саммит G20 состоится в Майами 14-15 декабря.
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Вопрос об участии президента РФ Владимира Путина в саммите G20 в США решится ближе к самому мероприятию, заявил шерпа России в "двадцатке" Денис Агафонов.
"Любой вопрос участия главы государства, главы делегации, он решается ближе к саммиту. На это влияет большое количество абсолютно разноплановых факторов, в том числе и ход подготовки, подходы принимающей стороны", - сказал Агафонов журналистам.
При этом Агафонов отметил, что российская сторона видела публичные заявления американской стороны об участии лидеров в саммите G20.