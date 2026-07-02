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Шерпа России ответил на вопрос об участии Путина в саммите G20 в США - РИА Новости, 02.07.2026
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08:21 02.07.2026
Шерпа России ответил на вопрос об участии Путина в саммите G20 в США

Агафонов: вопрос об участии Путина в саммите G20 решится ближе к мероприятию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вопрос об участии президента РФ Владимира Путина в саммите G20 в США решится ближе к мероприятию.
  • Саммит G20 состоится в Майами 14-15 декабря.
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Вопрос об участии президента РФ Владимира Путина в саммите G20 в США решится ближе к самому мероприятию, заявил шерпа России в "двадцатке" Денис Агафонов.
Саммит G20 состоится в Майами 14-15 декабря.
Денис Агафонов - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Россия в G20 поднимает вопросы санкций и ограничений, заявил шерпа
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"Любой вопрос участия главы государства, главы делегации, он решается ближе к саммиту. На это влияет большое количество абсолютно разноплановых факторов, в том числе и ход подготовки, подходы принимающей стороны", - сказал Агафонов журналистам.
При этом Агафонов отметил, что российская сторона видела публичные заявления американской стороны об участии лидеров в саммите G20.
Лидеры стран Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
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РоссияСШАМайамиВладимир ПутинБольшая двадцатка
 
 
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