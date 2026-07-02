Шерпа России ответил на вопрос об участии Путина в саммите G20 в США

Краткий пересказ от РИА ИИ Вопрос об участии президента РФ Владимира Путина в саммите G20 в США решится ближе к мероприятию.

Саммит G20 состоится в Майами 14-15 декабря.

ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Вопрос об участии президента РФ Владимира Путина в саммите G20 в США решится ближе к самому мероприятию, заявил шерпа России в "двадцатке" Денис Агафонов.

"Любой вопрос участия главы государства, главы делегации, он решается ближе к саммиту. На это влияет большое количество абсолютно разноплановых факторов, в том числе и ход подготовки, подходы принимающей стороны", - сказал Агафонов журналистам.