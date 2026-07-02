Путин обсудил с Беспрозванных вопросы развития Калининградской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин отметил достижения Калининградской области в социально-экономическом развитии.

Губернатор Беспрозванных сообщил, что регион стремится перестать зависеть от дотаций федерального бюджета к 2028 году.

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных отметил достижения региона в социально-экономическом развитии.

« "Благодаря и труду, и таланту, преданности своей малой родине и всей нашей большой России калининградцы добиваются серьезных, заметных успехов в социально-экономическом развитии, причем по всем направлениям. Это касается и науки, и промышленности, и образования, и сельского хозяйства", — сказал он.

Президент также пообещал, что власти будут делать все для реализации планов по расширению возможностей Калининградской области.

Беспрозванных, в свою очередь, рассказал, что регион стремится перестать зависеть от дотаций федерального бюджета к 2028-му.

« "По итогам 2026 года планируем, что это будет порядка 1,8 миллиарда рублей. В 2027 году мы выйдем на сумму порядка 700 миллионов рублей", — пояснил он.

Кроме того, губернатор отметил, что на сегодняшний день бюджет Калининградской области консолидированный и составляет более 180 миллиардов рублей.

Беспрозванных также попросил президента продлить работу программы социально-экономического развития региона до 2036 года. Он уточнил, что по ней реализовано 415 миллиардов рублей и порядка 220 проектов, в том числе крупных. Она позволяет совершенствовать область по всем направлениям.