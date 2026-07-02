Путин обсудил с Беспрозванных вопросы развития Калининградской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин отметил достижения Калининградской области в социально-экономическом развитии.
- Губернатор Беспрозванных сообщил, что регион стремится перестать зависеть от дотаций федерального бюджета к 2028 году.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных отметил достижения региона в социально-экономическом развитии.
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"Благодаря и труду, и таланту, преданности своей малой родине и всей нашей большой России калининградцы добиваются серьезных, заметных успехов в социально-экономическом развитии, причем по всем направлениям. Это касается и науки, и промышленности, и образования, и сельского хозяйства", — сказал он.
Президент также пообещал, что власти будут делать все для реализации планов по расширению возможностей Калининградской области.
Беспрозванных, в свою очередь, рассказал, что регион стремится перестать зависеть от дотаций федерального бюджета к 2028-му.
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"По итогам 2026 года планируем, что это будет порядка 1,8 миллиарда рублей. В 2027 году мы выйдем на сумму порядка 700 миллионов рублей", — пояснил он.
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Кроме того, губернатор отметил, что на сегодняшний день бюджет Калининградской области консолидированный и составляет более 180 миллиардов рублей.
Беспрозванных также попросил президента продлить работу программы социально-экономического развития региона до 2036 года. Он уточнил, что по ней реализовано 415 миллиардов рублей и порядка 220 проектов, в том числе крупных. Она позволяет совершенствовать область по всем направлениям.
Путин поддержал инициативу. Он отметил, что для региона созданы специальные условия. По программе область получает помощь в финансировании многих проектов. Так, за последние 12 лет в калининградский бюджет перечислили более 415 миллиардов рублей на строительство крупных и социально значимых объектов: поликлиник и больниц, школ и детских садов, спортивных сооружений и Театра эстрады в Светлогорске. Один из последних проектов — поликлиника на Сельме.