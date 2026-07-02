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Путин встретился с губернатором Калининградской области - РИА Новости, 02.07.2026
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13:51 02.07.2026 (обновлено: 14:00 02.07.2026)
Путин встретился с губернатором Калининградской области

Путин встретился с губернатором Калининградской области Беспрозванных

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных во время встречи в Москве. 2 июля 2026
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных во время встречи в Москве. 2 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных во время встречи в Москве. 2 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных.
  • Встреча была посвящена вопросам социально-экономического развития Калининградской области.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг встретился в Кремле с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных.
Ранее о встрече сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Беспрозванных в среду принял участие в совещании Совбеза, которое провел Путин. Оно было посвящено вопросам социально-экономического развития Калининградской области. Песков уточнил, что в четверг глава региона отдельно доложит президенту по конкретным вопросам.
Предыдущая встреча в двустороннем формате состоялась в марте этого года. Губернатор доложил президенту о социально-экономических показателях региона. Отдельное внимание в ходе встречи было уделено реализуемым в области мерам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.
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ПолитикаКалининградская областьРоссияАлексей БеспрозванныхДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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