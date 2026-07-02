Путин встретился с губернатором Калининградской области

Предыдущая встреча в двустороннем формате состоялась в марте этого года. Губернатор доложил президенту о социально-экономических показателях региона. Отдельное внимание в ходе встречи было уделено реализуемым в области мерам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.