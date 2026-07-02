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Началось строительство путепровода на трассе Р132 в Ярославской области - РИА Новости, 02.07.2026
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
15:14 02.07.2026 (обновлено: 15:42 02.07.2026)
Началось строительство путепровода на трассе Р132 в Ярославской области

Строительство путепровода начали на трассе Р132 в районе поселка Прибрежного

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМихаил Евраев
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Михаил Евраев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Строительство путепровода началось на трассе Р132 "Золотое кольцо", связывающей Ярославль с Костромой и другими городами Золотого кольца России, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Работы ведутся в районе поселка Прибрежного. Длина путепровода превысит 140 метров, общая протяженность объекта с подходами составит более двух километров. На этом участке дорогу расширят с двух до четырех полос. Завершить работы планируется в конце 2028 года.
"После строительства пропускная способность трассы значительно увеличится, а время в пути между городами сократится. Кроме того, идет расширение шестикилометрового участка вдоль озера Неро у Ростова Великого на трассе М8 "Холмогоры". Получены положительные заключения Главгосэкспертизы по другим участкам этой магистрали, по одному из них уже готовят документы для выбора подрядчика. Разрабатываем проект по обходу Переславля-Залесского. В Ярославле по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" идет строительство третьего моста через Волгу. Все это делает регион доступнее, комфортнее и безопаснее для жизни и путешествий", - приводятся слова Евраева на сайте облправительства.
По словам заместителя председателя правительства области – министра дорожного хозяйства и транспорта Романа Душко, на строительстве путепровода на трассе Р132 задействовано более 20 человек. Полоса отвода расчищена от леса и кустарника почти на 90%. Ведутся устройство земляного полотна и подготовка площадок для погружения буронабивных свай, на которые впоследствии встанут опоры конструкции.
"Новые комфортные, современные и безопасные дороги – залог развития не только Ярославской области, но и всего Золотого кольца, уникального туристического маршрута, известного на всю Россию. Столица Золотого кольца расположена именно на нашей земле, а это значит, что дружеское соревнование с соседями по качеству инфраструктуры мы просто обязаны выиграть, а все работы, в том числе по трассе М8, должны быть выполнены строго в срок", - приводится в сообщении комментарий руководителя Союза городов Золотого кольца, мэра Ярославля Артема Молчанова.
 
Ярославская областьМихаил ЕвраевЯрославльКострома
 
 
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