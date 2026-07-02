Началось строительство путепровода на трассе Р132 в Ярославской области

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Строительство путепровода началось на трассе Р132 "Золотое кольцо", связывающей Ярославль с Костромой и другими городами Золотого кольца России, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Работы ведутся в районе поселка Прибрежного. Длина путепровода превысит 140 метров, общая протяженность объекта с подходами составит более двух километров. На этом участке дорогу расширят с двух до четырех полос. Завершить работы планируется в конце 2028 года.

"После строительства пропускная способность трассы значительно увеличится, а время в пути между городами сократится. Кроме того, идет расширение шестикилометрового участка вдоль озера Неро у Ростова Великого на трассе М8 "Холмогоры". Получены положительные заключения Главгосэкспертизы по другим участкам этой магистрали, по одному из них уже готовят документы для выбора подрядчика. Разрабатываем проект по обходу Переславля-Залесского. В Ярославле по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" идет строительство третьего моста через Волгу. Все это делает регион доступнее, комфортнее и безопаснее для жизни и путешествий", - приводятся слова Евраева на сайте облправительства.

По словам заместителя председателя правительства области – министра дорожного хозяйства и транспорта Романа Душко, на строительстве путепровода на трассе Р132 задействовано более 20 человек. Полоса отвода расчищена от леса и кустарника почти на 90%. Ведутся устройство земляного полотна и подготовка площадок для погружения буронабивных свай, на которые впоследствии встанут опоры конструкции.