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В Черкасской области снесли памятник Пушкину - РИА Новости, 02.07.2026
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17:39 02.07.2026
В Черкасской области снесли памятник Пушкину

В городе Каменка в Черкасской области снесли памятник Пушкину

© Фото : соцсетиПамятник русскому поэту Александру Пушкину демонтировали в городе Каменка в Черкасской области на Украине
Памятник русскому поэту Александру Пушкину демонтировали в городе Каменка в Черкасской области на Украине - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : соцсети
Памятник русскому поэту Александру Пушкину демонтировали в городе Каменка в Черкасской области на Украине
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Каменка Черкасского района демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину.
  • Решение о демонтаже принял Каменский государственный историко-культурный заповедник, которому принадлежит монумент.
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Памятник русскому поэту Александру Пушкину демонтировали в городе Каменка в Черкасской области на Украине, сообщило в четверг агентство Укринформ.
"В городе Каменка Черкасского района демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Укринформа.
По информации агентства, решение о демонтаже принял Каменский государственный историко-культурный заповедник, которому принадлежит монумент. Памятник находился на территории центрального парка.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Позднее власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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УкраинаЧеркасская областьАлександр ПушкинКаменка
 
 
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