Психолог рассказал, с чем связано желание поесть в гостях

Краткий пересказ от РИА ИИ Совместная трапеза воспринимается мозгом как сигнал безопасности и принадлежности к группе, поэтому в гостях возникает желание есть, даже если человек не испытывает чувство голода.

В компании человек хуже считывает сигналы голода и насыщения — если все вокруг едят, мозг снижает контроль, что называют социальным подкреплением.

На пищевое поведение в гостях влияет семейная культура: во многих домах еда — язык заботы, а фразы вроде «попробуй еще» создают мягкое давление, и человек соглашается, чтобы избежать неловкости.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Совместная трапеза воспринимается мозгом как сигнал безопасности и принадлежности к группе, поэтому в гостях возникает желание есть, даже если человек не испытывает чувство голода, рассказал основатель и руководитель Международного нейроуниверситета имени Д. Р. Ягудина, доктор психологических наук Дмитрий Ягудин.

"Во время застолья активируется система вознаграждения. Мозг связывает совместную еду с безопасностью, принадлежностью к группе и эмоциональным комфортом. Эволюционно совместная трапеза означала: мы свои", - сказал Ягудин "Газете.Ru"

По словам психолога, в компании человек хуже считывает сигналы голода и насыщения - если все вокруг едят, мозг снижает контроль. Этот эффект называют социальным подкреплением, пояснил Ягудин. Кроме того, в гостях много стимулов: разговоры, запахи, новые блюда, музыка, алкоголь - все это усиливает дофаминовое ожидание удовольствия и аппетит появляется даже у сытого, добавил специалист.

Ягудин также отметил, что на пищевое поведение в гостях влияет и семейная культура: во многих домах еда - язык заботы, а фразы вроде "попробуй еще" создают мягкое давление, и человек соглашается, чтобы избежать неловкости.