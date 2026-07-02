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Психолог рассказал, с чем связано желание поесть в гостях - РИА Новости, 02.07.2026
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11:49 02.07.2026
Психолог рассказал, с чем связано желание поесть в гостях

Ягудин: совместная трапеза воспринимается мозгом как сигнал безопасности

© РИА Новости / Анастасия МержановаОбед в ресторане
Обед в ресторане - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Анастасия Мержанова
Обед в ресторане . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совместная трапеза воспринимается мозгом как сигнал безопасности и принадлежности к группе, поэтому в гостях возникает желание есть, даже если человек не испытывает чувство голода.
  • В компании человек хуже считывает сигналы голода и насыщения — если все вокруг едят, мозг снижает контроль, что называют социальным подкреплением.
  • На пищевое поведение в гостях влияет семейная культура: во многих домах еда — язык заботы, а фразы вроде «попробуй еще» создают мягкое давление, и человек соглашается, чтобы избежать неловкости.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Совместная трапеза воспринимается мозгом как сигнал безопасности и принадлежности к группе, поэтому в гостях возникает желание есть, даже если человек не испытывает чувство голода, рассказал основатель и руководитель Международного нейроуниверситета имени Д. Р. Ягудина, доктор психологических наук Дмитрий Ягудин.
"Во время застолья активируется система вознаграждения. Мозг связывает совместную еду с безопасностью, принадлежностью к группе и эмоциональным комфортом. Эволюционно совместная трапеза означала: мы свои", - сказал Ягудин "Газете.Ru".
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По словам психолога, в компании человек хуже считывает сигналы голода и насыщения - если все вокруг едят, мозг снижает контроль. Этот эффект называют социальным подкреплением, пояснил Ягудин. Кроме того, в гостях много стимулов: разговоры, запахи, новые блюда, музыка, алкоголь - все это усиливает дофаминовое ожидание удовольствия и аппетит появляется даже у сытого, добавил специалист.
Ягудин также отметил, что на пищевое поведение в гостях влияет и семейная культура: во многих домах еда - язык заботы, а фразы вроде "попробуй еще" создают мягкое давление, и человек соглашается, чтобы избежать неловкости.
"Само по себе переедание за праздничным столом не проблема и не отсутствие силы воли. Проблемы начинаются, когда еда становится единственным способом справиться с тревогой, напряжением или потребностью в принятии", - заключил психолог.
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