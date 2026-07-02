С соликамского маньяка 17 лет взыскивают более 1,1 миллиона рублей

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. С пожизненно осужденного за убийства военных и милиционеров в Соликамске Александра Геращенко свыше 17 лет взыскивают 1,1 миллиона рублей морального вреда, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Как следует из материалов приставов, в марте 2009 года на Геращенко завели три исполнительных производства о взыскании морального вреда по исполнительным листам, выданным Пермским краевым судом. В общей сложности с него взыскивают 1,076 миллиона рублей с исполнительским сбором почти на 80 тысяч рублей.