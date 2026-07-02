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С соликамского маньяка 17 лет взыскивают более 1,1 миллиона рублей - РИА Новости, 02.07.2026
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06:59 02.07.2026
С соликамского маньяка 17 лет взыскивают более 1,1 миллиона рублей

С соликамского маньяка взыскивают более 1,1 миллиона рублей морального вреда

© РИА Новости / Владимир СеменюкСудебные приставы
Судебные приставы - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Владимир Семенюк
Судебные приставы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Геращенко осужден пожизненно за убийства военнослужащих и милиционеров в Соликамске.
  • С Геращенко взыскивают более 1,1 миллиона рублей морального вреда.
  • Исполнительное производство о взыскании морального вреда ведется более 17 лет.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. С пожизненно осужденного за убийства военных и милиционеров в Соликамске Александра Геращенко свыше 17 лет взыскивают 1,1 миллиона рублей морального вреда, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам СУСК РФ Пермского края, Геращенко с июля 1998 по декабрь 2006 года в Соликамске напал на военнослужащего войсковой части, стрелков военизированной охраны заводов и трех милиционеров для завладения огнестрельным оружием. Пермский краевой суд в ноябре 2008 года приговорил "соликамского стрелка" к пожизненному лишению свободы за семь убийств с разбоем, покушение на убийство, хищение оружия и ряд других статей.
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Как следует из материалов приставов, в марте 2009 года на Геращенко завели три исполнительных производства о взыскании морального вреда по исполнительным листам, выданным Пермским краевым судом. В общей сложности с него взыскивают 1,076 миллиона рублей с исполнительским сбором почти на 80 тысяч рублей.
Так, приставы более 17 лет взыскивают с Геращенко свыше 1,156 миллиона рублей.
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