Краткий пересказ от РИА ИИ
- Недружественные страны стремятся возобновить сотрудничество с Приморским краем, сообщил и. о. представителя МИД во Владивостоке Евгений Волосастов.
- По его словам, эти государства стали заложниками антироссийской политики.
- Он подчеркнул, что Москва готова к диалогу, но никого упрашивать не будет.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Недружественные страны хотят возобновить сотрудничество с Приморским краем, рассказал в интервью РИА Новости и. о. представителя МИД во Владивостоке Евгений Волосастов.
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"Последний год мы видим однозначное стремление <...> к восстановлению хоть каких-то связей", — сказал он.
По словам дипломата, эти государства стали заложниками антироссийской политики. Четыре года их гражданам рассказывали ужасы о Москве, а теперь приходится объяснять, почему это все ложь, добавил Волосастов.
"Официальный представитель МИД <...> Мария Захарова уже высказывалась по этому поводу. Не мы эти связи разрушали, не нам их и восстанавливать. Разговаривать готовы, однако упрашивать никто никого не будет", — подчеркнул он.
В последнее время в странах Старого Света все чаще звучат призывы возобновить диалог с Россией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл такие заявления позитивным сигналом. Однако, как он указал, для начала необходимо выяснить, готовы ли европейцы к переговорам.
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