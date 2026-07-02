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Недружественные страны хотят восстановить связи с Приморьем, заявили в МИД - РИА Новости, 02.07.2026
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06:28 02.07.2026 (обновлено: 09:33 02.07.2026)
Недружественные страны хотят восстановить связи с Приморьем, заявили в МИД

Волосастов: недружественные страны пытаются восстановить связи с Приморьем

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел в Москве
Здание Министерства иностранных дел в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Недружественные страны стремятся возобновить сотрудничество с Приморским краем, сообщил и. о. представителя МИД во Владивостоке Евгений Волосастов.
  • По его словам, эти государства стали заложниками антироссийской политики.
  • Он подчеркнул, что Москва готова к диалогу, но никого упрашивать не будет.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Недружественные страны хотят возобновить сотрудничество с Приморским краем, рассказал в интервью РИА Новости и. о. представителя МИД во Владивостоке Евгений Волосастов.
«

"Последний год мы видим однозначное стремление <...> к восстановлению хоть каких-то связей", — сказал он.

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По словам дипломата, эти государства стали заложниками антироссийской политики. Четыре года их гражданам рассказывали ужасы о Москве, а теперь приходится объяснять, почему это все ложь, добавил Волосастов.
"Официальный представитель МИД <...> Мария Захарова уже высказывалась по этому поводу. Не мы эти связи разрушали, не нам их и восстанавливать. Разговаривать готовы, однако упрашивать никто никого не будет", — подчеркнул он.
В последнее время в странах Старого Света все чаще звучат призывы возобновить диалог с Россией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл такие заявления позитивным сигналом. Однако, как он указал, для начала необходимо выяснить, готовы ли европейцы к переговорам.
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