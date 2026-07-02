Краткий пересказ от РИА ИИ Недружественные страны стремятся возобновить сотрудничество с Приморским краем, сообщил и. о. представителя МИД во Владивостоке Евгений Волосастов.

По его словам, эти государства стали заложниками антироссийской политики.

Он подчеркнул, что Москва готова к диалогу, но никого упрашивать не будет.

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Недружественные страны хотят возобновить сотрудничество с Приморским краем, рассказал в интервью РИА Новости и. о. представителя МИД во Владивостоке Евгений Волосастов.

« "Последний год мы видим однозначное стремление <...> к восстановлению хоть каких-то связей", — сказал он.

По словам дипломата, эти государства стали заложниками антироссийской политики. Четыре года их гражданам рассказывали ужасы о Москве, а теперь приходится объяснять, почему это все ложь, добавил Волосастов.

"Официальный представитель МИД <...> Мария Захарова уже высказывалась по этому поводу. Не мы эти связи разрушали, не нам их и восстанавливать. Разговаривать готовы, однако упрашивать никто никого не будет", — подчеркнул он.