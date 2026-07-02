Премьер Эстонии заявил, что основная доля госрасходов идет на оборону

Краткий пересказ от РИА ИИ Основная доля государственных расходов Эстонии идет на военную сферу.

Меры экономии не затронут военные расходы, так как они будут сохраняться еще долгое время.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что основная доля государственных расходов идет на военную сферу, однако меры экономии не затронут эти траты, сообщает телерадиокомпания ERR.

Ранее председатель комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон заявил, что стране придется привыкнуть к жизни с высокими военными расходами, потому что они будут сохраняться еще долгое время.

"Михал подчеркнул, что основной объем расходов пошел... на оборону, и поскольку в ближайшее время эти затраты не сократятся, экономить придется по другим направлениям", - говорится в публикации.