Стармер извинился за практику изъятия детей у матерей-одиночек в XX веке

Краткий пересказ от РИА ИИ Стармер извинился за послевоенную практику Англиканской церкви по принудительному изъятию детей у матерей-одиночек.

С 1946 по 1976 год в Англии и Уэльсе около 185 тысяч детей были разлучены с матерями и принудительно переданы в приемные семьи.

Власти рассматривают варианты выплаты компенсаций жертвам изъятия детей.

ЛОНДОН, 2 июл - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер извинился за послевоенную практику Англиканской церкви по принудительному изъятию детей у матерей-одиночек.

В июне Церковь Англии раскрыла данные, согласно которым в послевоенные годы Англиканская церковь предоставляла жилье десяткам тысяч матерей с детьми и имела влияние на их семейную жизнь, в частности на судьбу детей. В общей сложности с 1946 по 1976 год в Англии и Уэльсе около 185 тысяч детей были разлучены с матерями и принудительно переданы в приемные семьи.

"Мы приносим глубокие соболезнования матерям, которым сказали, что они непригодны, и которые были лишены возможности заботиться о детях", - сказал Стармер, выступая в парламенте.

Он назвал эту практику "историческим пятном" Великобритании и подчеркнул, что она была внедрена в систему на уровне местных органов власти, волонтерских и церковных организаций, а также в здравоохранении.

"Матери, многие из которых были молодыми, уязвимыми и не имели поддержки, подвергались принуждению, издевательствам. Их вводили в заблуждение, заставляя думать, что у них нет другого выбора, кроме как отдать своих детей", - добавил премьер.