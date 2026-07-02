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Стармер извинился за практику изъятия детей у матерей-одиночек в XX веке - РИА Новости, 02.07.2026
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15:11 02.07.2026
Стармер извинился за практику изъятия детей у матерей-одиночек в XX веке

Стармер извинился за британскую практику изъятия детей у матерей в XX веке

© REUTERS / Jaimi JoyКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© REUTERS / Jaimi Joy
Кир Стармер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Стармер извинился за послевоенную практику Англиканской церкви по принудительному изъятию детей у матерей-одиночек.
  • С 1946 по 1976 год в Англии и Уэльсе около 185 тысяч детей были разлучены с матерями и принудительно переданы в приемные семьи.
  • Власти рассматривают варианты выплаты компенсаций жертвам изъятия детей.
ЛОНДОН, 2 июл - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер извинился за послевоенную практику Англиканской церкви по принудительному изъятию детей у матерей-одиночек.
В июне Церковь Англии раскрыла данные, согласно которым в послевоенные годы Англиканская церковь предоставляла жилье десяткам тысяч матерей с детьми и имела влияние на их семейную жизнь, в частности на судьбу детей. В общей сложности с 1946 по 1976 год в Англии и Уэльсе около 185 тысяч детей были разлучены с матерями и принудительно переданы в приемные семьи.
"Мы приносим глубокие соболезнования матерям, которым сказали, что они непригодны, и которые были лишены возможности заботиться о детях", - сказал Стармер, выступая в парламенте.
Он назвал эту практику "историческим пятном" Великобритании и подчеркнул, что она была внедрена в систему на уровне местных органов власти, волонтерских и церковных организаций, а также в здравоохранении.
"Матери, многие из которых были молодыми, уязвимыми и не имели поддержки, подвергались принуждению, издевательствам. Их вводили в заблуждение, заставляя думать, что у них нет другого выбора, кроме как отдать своих детей", - добавил премьер.
Стармер сообщил, что власти рассматривают варианты выплаты компенсаций жертвам изъятия детей.
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В миреВеликобританияАнглияУэльсКир Стармер
 
 
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