Котяков оценил идею увеличить майские праздники за счет новогодних

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков не видит необходимости менять законодательство для увеличения майских праздников за счет уменьшения новогодних.

Выходные дни на 2027 год уже определены, а соответствующий проект постановления проходит стадию согласования.

Согласно проекту выходных и праздничных дней на 2027 год, новогодние праздники продлятся 11 дней, а майские — 6 дней.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков не видит необходимости менять законодательство для того, чтобы увеличить майские праздники за счет уменьшения новогодних, об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

Выходные дни, которые выпадают на праздники, переносят для распределения времени труда и отдыха в течение года. Как ранее объяснял глава Минтруда, праздничные и выходные дни по возможности объединяются.

"У нас сегодня порядок переноса всех дней выходных определен трудовым кодексом. И мы ежегодно в соответствии с этими нормами распределяем выходные дни внутри года... Поэтому необходимости корректировки действующего законодательства не вижу", - сказал Котяков в ответ на вопрос, возможно ли увеличение майских праздников за счет новогодних.

Он отметил, что выходные дни на 2027 год уже определены, а соответствующий проект постановления проходит стадию согласования.