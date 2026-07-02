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Правительство снизило норматив продаж бензина на бирже до десяти процентов - РИА Новости, 02.07.2026
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20:22 02.07.2026
Правительство снизило норматив продаж бензина на бирже до десяти процентов

Правительство на 3 месяца снизило норматив продаж бензина на бирже до 10%

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство снизило норматив обязательных продаж бензина 5-го класса на бирже с 15 % до 10 %.
  • Изменения будут действовать с 1 июля по 30 сентября 2026 года.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Правительство РФ с 1 июля на 3 месяца снизило норматив продаж бензина на бирже до 10% с 15%, сообщили в кабмине.
"Правительство временно снижает норматив обязательных продаж бензина 5-го класса на биржевых торгах с 15 до 10% от объема производства. Постановление об этом подписано. Принятое решение направлено на стабилизацию внутреннего рынка нефтепродуктов. Изменения будут действовать с 1 июля по 30 сентября 2026 года", - сказано в сообщении.
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