Правительство снизило норматив продаж бензина на бирже до десяти процентов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство снизило норматив обязательных продаж бензина 5-го класса на бирже с 15 % до 10 %.
- Изменения будут действовать с 1 июля по 30 сентября 2026 года.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Правительство РФ с 1 июля на 3 месяца снизило норматив продаж бензина на бирже до 10% с 15%, сообщили в кабмине.
"Правительство временно снижает норматив обязательных продаж бензина 5-го класса на биржевых торгах с 15 до 10% от объема производства. Постановление об этом подписано. Принятое решение направлено на стабилизацию внутреннего рынка нефтепродуктов. Изменения будут действовать с 1 июля по 30 сентября 2026 года", - сказано в сообщении.