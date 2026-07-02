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В ФРГ украинцу предъявили обвинение по делу о подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 02.07.2026
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11:16 02.07.2026 (обновлено: 12:18 02.07.2026)
В ФРГ украинцу предъявили обвинение по делу о подрыве "Северных потоков"

Генпрокуратура ФРГ предъявила обвинение украинцу за теракт на "Северном потоке"

© REUTERS / Thilo SchmuelgenЗадержание гражданина Украины Сергея К. в Германии
Задержание гражданина Украины Сергея К. в Германии - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© REUTERS / Thilo Schmuelgen
Задержание гражданина Украины Сергея К. в Германии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения по делу о теракте на газопроводах «Северный поток».
  • Обвинение предъявлено гражданину Украины Сергею К.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения по делу о теракте на газопроводах "Северный поток" гражданину Украины, сообщается в пресс-релизе генпрокуратуры.
"Федеральная прокуратура Германии 30 июня 2026 года предъявила обвинение гражданину Украины Сергею К... Обвиняемый подозревается в том, что он как соучастник совершил военное преступление в виде нападения на гражданские объекты, произвел взрыв, умышленно уничтожил сооружения, а также нарушил работу предприятий общественного пользования", - сообщается в документе.
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В обвинительном заключении сообщается, что в 2022 году Сергей К. являлся офицером украинской армии. После начала конфликта на Украине в феврале 2022 года он и другие военные по поручению государственных органов Украины разработали план уничтожения газопроводов "Северного потока". Для реализации этого замысла под руководством обвиняемого была сформирована группа, состоявшая из нескольких профессиональных дайверов, шкипера и эксперта по взрывчатым веществам.
Обвиняемый Сергей К. 4 сентября 2022 года въехал в Германию через Польшу по поддельному украинскому паспорту. Вскоре после этого он вместе с остальными членами группы взошел на борт парусной яхты, которая ранее была арендована через посредников у немецкой компании в Ростоке с использованием поддельных удостоверений личности, утверждает генпрокуратура. На ней обвиняемый и его соучастники транспортировали в международных водах в район датского острова Борнхольм большое количество взрывчатки военного назначения. Там группа под руководством Сергея К. в период до 22 сентября 2022 года установила различные взрывные устройства с таймерами на проложенных по морскому дну газопроводах. Взрывные устройства сдетонировали 26 сентября 2022 года, причинив серьезные повреждения обоим трубопроводам.
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Сергей К. был задержан итальянскими правоохранителями в провинции Римини 21 августа 2025 года на основании европейского ордера на арест и в ноябре 2025 года передан Германии.
Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.
По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
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