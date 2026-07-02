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Посольство в Швеции рассказало об атаках дронов на российские учреждения - РИА Новости, 02.07.2026
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22:25 02.07.2026
Посольство в Швеции рассказало об атаках дронов на российские учреждения

Посольство в Швеции: учреждения РФ более 25 раз подвергались нападениям дронов

© Фото : Посольство РФ в Швеции/TelegramПосольство РФ в Швеции подверглось нападению дронов
Посольство РФ в Швеции подверглось нападению дронов - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : Посольство РФ в Швеции/Telegram
Посольство РФ в Швеции подверглось нападению дронов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За последние два года российские загранучреждения в Швеции более 25 раз подвергались нападениям с использованием дронов.
  • Посольство России в Швеции подверглось очередному нападению дронов, в результате которого один дрон сбросил краску, а другой, с имитацией самодельного взрывного устройства, упал на территорию около дипмиссии.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские загранучреждения в Швеции за последние два года более 25 раз подвергались нападениям с использованием дронов, заявили РИА Новости в посольстве России в Стокгольме.
"За последние два года зафиксировано более 25 подобных инцидентов с использованием дронов в отношении российских загранучреждений в Швеции, включая посольство России в Стокгольме и торговое представительство", - сообщили в посольстве.
Посольство России в Швеции в четверг подверглось очередному нападению дронов. Один из них сбросил краску, а другой, с прикрепленной имитацией самодельного взрывного устройства, упал на территорию около дипмиссии. Посольство направило ноту в МИД Швеции.
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