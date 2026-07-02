Посольство в Швеции рассказало об атаках дронов на российские учреждения

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские загранучреждения в Швеции за последние два года более 25 раз подвергались нападениям с использованием дронов, заявили РИА Новости в посольстве России в Стокгольме.

Посольство России в Швеции в четверг подверглось очередному нападению дронов. Один из них сбросил краску, а другой, с прикрепленной имитацией самодельного взрывного устройства, упал на территорию около дипмиссии. Посольство направило ноту в МИД Швеции.