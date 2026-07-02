Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российское посольство в Стокгольме заявило, что шведская сторона несет ответственность за продолжение атак дронов на российскую дипмиссию.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Ответственность за продолжение атак с помощью дронов на российскую дипмиссию в Швеции и их последствия ложится на шведскую сторону, сообщило российское посольство в Стокгольме.
"Вся ответственность за продолжение атак на дипломатическую миссию России и их возможные последствия ложится на шведскую сторону", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.
Посольство России в Швеции в четверг подверглось очередному нападению дронов. Один из них сбросил краску, а другой, с прикрепленной имитацией самодельного взрывного устройства, упал на территорию около дипмиссии. Предыдущее нападение с использованием дрона на российское загранучреждение в Швеции произошло 8 ноября 2025 года. Тогда была сброшена краска на торговое представительство России.
В посольстве РФ в Стокгольме ранее заявили РИА Новости, что росзагранучреждения в Швеции с мая 2024 года порядка 20 раз подверглись нападениям беспилотников, сбрасывающих емкости с краской. Одной из целей атак стала территория рядом с жилым домом и школой при посольстве. Для нападений использовались в том числе опасные стеклянные емкости, способные привести к травмам. По словам дипломатов, шведская полиция не нашла виновных в нападениях на посольство и торгпредство и заверяет, что продолжает расследование, однако оно не дает результатов.
Торговое представительство России в Стокгольме вновь атаковал дрон
8 ноября 2025, 15:55