Полянский: Запад игнорирует, что ВСУ применяют его оружие против россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Запад игнорирует применение ВСУ западного оружия против мирных жителей в России.

С 22 по 28 июня число пострадавших от атак украинских формирований мирных жителей превысило 300 человек, из них 42 погибли, включая двух детей.

ВЕНА, 2 июл - РИА Новости. Запад игнорирует, что ВСУ применяют его оружие против мирных жителей в России, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

"Западные псевдомиротворцы при этом предпочитают не замечать того, что именно их военная помощь делает возможным каждый новый теракт", - сказал он на заседании постсовета ОБСЕ в четверг.

Мероприятие закрыто для прессы. Текст выступления постпреда РФ есть в распоряжении РИА Новости.

Российский дипломат в ходе выступления на площадке ОБСЕ отметил, что с 22 по 28 июня число пострадавших от атак украинских формирований мирных жителей впервые с начала года превысило 300 человек, из них 42 погибли, включая двух детей.

Всего, по его данным, по гражданским объектам было выпущено более 5,1 тысячи боеприпасов от РСЗО и артиллерии до ударных дронов и FPV-камикадзе.

"Среди этих ударов выделим массированный ракетный удар по Воронежу - 6 погибших, 68 раненых, повреждены десятки домов, введен режим ЧС; ракетный удар по Волгограду - 1 погибший, 11 раненых; атаку на музейный комплекс "Самбекские высоты" в Ростовской области во время патриотического фестиваля — 1 погибший, 11 раненых, включая 7-летнюю девочку", - перечислил постпред.