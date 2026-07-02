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Полянский: Запад игнорирует, что ВСУ применяют его оружие против россиян - РИА Новости, 02.07.2026
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17:01 02.07.2026 (обновлено: 17:10 02.07.2026)
Полянский: Запад игнорирует, что ВСУ применяют его оружие против россиян

Полянский: Запад игнорирует, что ВСУ применяют его оружие против мирных жителей

© AP Photo / Yuki IwamuraДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / Yuki Iwamura
Дмитрий Полянский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Запад игнорирует применение ВСУ западного оружия против мирных жителей в России.
  • С 22 по 28 июня число пострадавших от атак украинских формирований мирных жителей превысило 300 человек, из них 42 погибли, включая двух детей.
ВЕНА, 2 июл - РИА Новости. Запад игнорирует, что ВСУ применяют его оружие против мирных жителей в России, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Западные псевдомиротворцы при этом предпочитают не замечать того, что именно их военная помощь делает возможным каждый новый теракт", - сказал он на заседании постсовета ОБСЕ в четверг.
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Мероприятие закрыто для прессы. Текст выступления постпреда РФ есть в распоряжении РИА Новости.
Российский дипломат в ходе выступления на площадке ОБСЕ отметил, что с 22 по 28 июня число пострадавших от атак украинских формирований мирных жителей впервые с начала года превысило 300 человек, из них 42 погибли, включая двух детей.
Всего, по его данным, по гражданским объектам было выпущено более 5,1 тысячи боеприпасов от РСЗО и артиллерии до ударных дронов и FPV-камикадзе.
"Среди этих ударов выделим массированный ракетный удар по Воронежу - 6 погибших, 68 раненых, повреждены десятки домов, введен режим ЧС; ракетный удар по Волгограду - 1 погибший, 11 раненых; атаку на музейный комплекс "Самбекские высоты" в Ростовской области во время патриотического фестиваля — 1 погибший, 11 раненых, включая 7-летнюю девочку", - перечислил постпред.
Он подчеркнул, что подавляющее большинство применяемого оружия произведено в странах НАТО и поставлено Киеву.
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