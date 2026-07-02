СМИ: в Польше четырех человек обвинили в подготовке массовых терактов

Краткий пересказ от РИА ИИ Четверо молодых людей из Варминско-Мазурского воеводства обвиняются в подготовке массовых терактов в Польше.

Они проходили обучение по обращению с оружием, стрельбе и конструированию взрывных устройств, теракты планировалось совершать с помощью самодельных бомб или коктейлей Молотова.

Всем молодым людям предъявлены обвинения в подготовке террористических актов, в хранении взрывчатых веществ, а также в пропаганде фашизма.

ВАРШАВА, 2 июл – РИА Новости. Четверо молодых людей обвиняются в подготовке массовых терактов в Польше, сообщает радиостанция Четверо молодых людей обвиняются в подготовке массовых терактов в Польше, сообщает радиостанция RMF FM

"10 лет тюрьмы грозит четверым молодым людям из Варминско-Мазурского воеводства, подозреваемым в подготовке терактов. Обвинительное заключение уже передано в суд", - говорится в сообщении.

По данным радиостанции, обвиняемые молодые люди в возрасте 19 и 20 лет "готовили террористические атаки на здания религиозного культа, места, где собираются представители меньшинств, а также на школы".

Среди прочего сообщается, что обвиняемые проходили обучение по обращению с оружием, стрельбе и конструированию взрывных устройств.

По информации радиостанции, теракты планировалось совершать "путем установки самодельных бомб или с использованием коктейлей Молотова".

Всем молодым людям предъявлены обвинения в подготовке террористических актов, в хранении взрывчатых веществ, а также в пропаганде фашизма, разжигании ненависти по национальному признаку и призывах к совершению преступлений, говорится в сообщении.