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СМИ: в Польше четырех человек обвинили в подготовке массовых терактов - РИА Новости, 02.07.2026
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15:28 02.07.2026
СМИ: в Польше четырех человек обвинили в подготовке массовых терактов

RMF FM: в Польше четверых молодых людей обвинили в подготовке терактов

© Fotolia / Radoslaw MaciejewskiПольская полиция
Польская полиция - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Fotolia / Radoslaw Maciejewski
Польская полиция. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Четверо молодых людей из Варминско-Мазурского воеводства обвиняются в подготовке массовых терактов в Польше.
  • Они проходили обучение по обращению с оружием, стрельбе и конструированию взрывных устройств, теракты планировалось совершать с помощью самодельных бомб или коктейлей Молотова.
  • Всем молодым людям предъявлены обвинения в подготовке террористических актов, в хранении взрывчатых веществ, а также в пропаганде фашизма.
ВАРШАВА, 2 июл – РИА Новости. Четверо молодых людей обвиняются в подготовке массовых терактов в Польше, сообщает радиостанция RMF FM.
"10 лет тюрьмы грозит четверым молодым людям из Варминско-Мазурского воеводства, подозреваемым в подготовке терактов. Обвинительное заключение уже передано в суд", - говорится в сообщении.
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По данным радиостанции, обвиняемые молодые люди в возрасте 19 и 20 лет "готовили террористические атаки на здания религиозного культа, места, где собираются представители меньшинств, а также на школы".
Среди прочего сообщается, что обвиняемые проходили обучение по обращению с оружием, стрельбе и конструированию взрывных устройств.
По информации радиостанции, теракты планировалось совершать "путем установки самодельных бомб или с использованием коктейлей Молотова".
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Всем молодым людям предъявлены обвинения в подготовке террористических актов, в хранении взрывчатых веществ, а также в пропаганде фашизма, разжигании ненависти по национальному признаку и призывах к совершению преступлений, говорится в сообщении.
Отмечается, что обвиняемые находятся на свободе, однако к ним применен полицейский надзор и множество запретов. Они, в частности, не имеют право посещать массовые мероприятия, концерты, кинотеатры, торговые центры, места религиозного культа или школы.
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