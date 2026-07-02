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Глава МВД Польши рассказал, чего страна ожидает от Украины - РИА Новости, 02.07.2026
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14:48 02.07.2026
Глава МВД Польши рассказал, чего страна ожидает от Украины

Кервиньский: Польша ожидает от Украины правды о Волынской резне

© Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i AdministracjiМинистр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский
Министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский заявил, что Польша ожидает от Украины правдивых высказываний о Волынской резне.
  • По его словам, Польша не согласна с ложными посылами с украинской стороны на тему Волынской резни.
ВАРШАВА, 2 июл – РИА Новости. Польша ожидает от Украины правды о Волынской резне, заявил журналистам министр внутренних дел и администрации республики Марчин Кервиньский.
"В вопросе геноцида на Волыни все ясно, и мы имеем право ожидать от наших украинских партнеров понимания правды и правдивых высказываний и том, что там произошло", - сказал Кервиньский.
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Он отметил, что Польша не согласна с ложными посылами с украинской стороны на тему Волынской резни.
"Нет согласия на ложь в этом вопросе и подогревание украинской стороной этой темы", - сказал министр.
Отношения Украины и Польши в очередной раз обострились на фоне продолжающейся героизации Киевом нацистских преступников.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - ордена Белого Орла - за героизацию деятелей УПА*. Вслед за этим от польских наград отказались ряд украинских политиков, как и польских – от украинских.
* Запрещенные в России экстремистские организации
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