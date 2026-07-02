Краткий пересказ от РИА ИИ Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский заявил, что Польша ожидает от Украины правдивых высказываний о Волынской резне.

По его словам, Польша не согласна с ложными посылами с украинской стороны на тему Волынской резни.

ВАРШАВА, 2 июл – РИА Новости. Польша ожидает от Украины правды о Волынской резне, заявил журналистам министр внутренних дел и администрации республики Марчин Кервиньский.

"В вопросе геноцида на Волыни все ясно, и мы имеем право ожидать от наших украинских партнеров понимания правды и правдивых высказываний и том, что там произошло", - сказал Кервиньский.

Он отметил, что Польша не согласна с ложными посылами с украинской стороны на тему Волынской резни.

"Нет согласия на ложь в этом вопросе и подогревание украинской стороной этой темы", - сказал министр.

Отношения Украины и Польши в очередной раз обострились на фоне продолжающейся героизации Киевом нацистских преступников.

В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - ордена Белого Орла - за героизацию деятелей УПА*. Вслед за этим от польских наград отказались ряд украинских политиков, как и польских – от украинских.