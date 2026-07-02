МВД Польши заявило об уравнивании украинцев в правах с другими иностранцами

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский заявил о намерении уравнять украинцев в правах с остальными иностранцами.

Страна в 2025 году направила около 8 миллиардов злотых на поддержку граждан Украины, находящихся на ее территории.

Правительство Польши планирует отказаться от специальных решений для граждан Украины и перейти к системным решениям, применяемым ко всем иностранцам.

ВАРШАВА, 2 июл – РИА Новости. Польша уравнивает украинцев в правах с остальными иностранцами, заявил журналистам министр внутренних дел и администрации республики Марчин Кервиньский.

По последним данным правительства Польши , страна только в 2025 году направила около 8 миллиардов злотых (около 2,2 миллиарда долларов) на поддержку граждан Украины , находящихся на ее территории.

"Мы вводим систему равенства между всеми иностранцами, пребывающими на территории Польши. Мы отказываемся от решений, которые были предназначены для граждан Украины с целью облегчения им организации своей жизни и работы в Польше – на общих для всех иностранцев принципах", - сказал Кервиньский.

« "По прошествии множества лет действия специальных решений для граждан Украины мы хотим переносить помощь из системы специальных решений в область системных решений, которые применяются в отношении всех иностранцев", - пояснил он.

Недавно президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, предусматривающий отмену части льгот и механизмов поддержки граждан Украины, введенных после начала СВО в 2022 году.