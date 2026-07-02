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МВД Польши заявило об уравнивании украинцев в правах с другими иностранцами - РИА Новости, 02.07.2026
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14:48 02.07.2026
МВД Польши заявило об уравнивании украинцев в правах с другими иностранцами

Кервиньский: Польша уравнивает украинцев в правах с остальными иностранцами

© AP Photo / Alik KepliczВаршава, Польша
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / Alik Keplicz
Варшава, Польша. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский заявил о намерении уравнять украинцев в правах с остальными иностранцами.
  • Страна в 2025 году направила около 8 миллиардов злотых на поддержку граждан Украины, находящихся на ее территории.
  • Правительство Польши планирует отказаться от специальных решений для граждан Украины и перейти к системным решениям, применяемым ко всем иностранцам.
ВАРШАВА, 2 июл – РИА Новости. Польша уравнивает украинцев в правах с остальными иностранцами, заявил журналистам министр внутренних дел и администрации республики Марчин Кервиньский.
По последним данным правительства Польши, страна только в 2025 году направила около 8 миллиардов злотых (около 2,2 миллиарда долларов) на поддержку граждан Украины, находящихся на ее территории.
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"Мы вводим систему равенства между всеми иностранцами, пребывающими на территории Польши. Мы отказываемся от решений, которые были предназначены для граждан Украины с целью облегчения им организации своей жизни и работы в Польше – на общих для всех иностранцев принципах", - сказал Кервиньский.
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"По прошествии множества лет действия специальных решений для граждан Украины мы хотим переносить помощь из системы специальных решений в область системных решений, которые применяются в отношении всех иностранцев", - пояснил он.
Недавно президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, предусматривающий отмену части льгот и механизмов поддержки граждан Украины, введенных после начала СВО в 2022 году.
Поправки внесены в закон о помощи гражданам Украины, регулирующий условия их пребывания и доступ к государственным услугам в Польше. Документ предусматривает поэтапное прекращение ряда социальных и административных преференций, включая часть денежных выплат и отдельных упрощенных процедур получения услуг.
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