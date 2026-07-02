Шерпа России высказался о гипотетическом членстве Польши в G20

ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости. Все государства-члены "Большой двадцатки" должны выразить согласие для приглашения Польши в постоянные члены объединения, заявил, отвечая на вопрос РИА Новости, шерпа России в G20 Денис Агафонов.