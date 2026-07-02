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Шерпа России высказался о гипотетическом членстве Польши в G20 - РИА Новости, 02.07.2026
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08:22 02.07.2026
Шерпа России высказался о гипотетическом членстве Польши в G20

Шерпа Агафонов: все страны G20 должны выразить согласие для приглашения Польши

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг Польши и Евросоюза
Флаг Польши и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг Польши и Евросоюза. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Для приглашения Польши в постоянные члены G20 необходимо согласие всех государств-членов «Большой двадцатки».
  • Любые решения относительно изменения постоянного состава участников G20 могут приниматься лишь консенсусом.
ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости. Все государства-члены "Большой двадцатки" должны выразить согласие для приглашения Польши в постоянные члены объединения, заявил, отвечая на вопрос РИА Новости, шерпа России в G20 Денис Агафонов.
"Формирование списка приглашенных государств - это прерогатива каждого председательства. При этом любые решения относительно изменения постоянного состава участников Группы двадцати (G20) могут приниматься лишь консенсусом", – заявил журналистам Агафонов, комментируя действия США по отношению к Польше.
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