Шерпа России высказался о гипотетическом членстве Польши в G20

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Для приглашения Польши в постоянные члены G20 необходимо согласие всех государств-членов «Большой двадцатки».
- Любые решения относительно изменения постоянного состава участников G20 могут приниматься лишь консенсусом.
ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости. Все государства-члены "Большой двадцатки" должны выразить согласие для приглашения Польши в постоянные члены объединения, заявил, отвечая на вопрос РИА Новости, шерпа России в G20 Денис Агафонов.
"Формирование списка приглашенных государств - это прерогатива каждого председательства. При этом любые решения относительно изменения постоянного состава участников Группы двадцати (G20) могут приниматься лишь консенсусом", – заявил журналистам Агафонов, комментируя действия США по отношению к Польше.