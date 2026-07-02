Шерпа России прокомментировал возможное включение Польши в G20

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шерпа России в G20 Денис Агафонов заявил, что включение дополнительных европейских стран в G20 нарушит баланс работы объединения.
- По словам Агафонова, ценность G20 заключается в сбалансированности состава, которая позволяет находить компромиссные решения.
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Включение дополнительных европейских стран в G20 нарушит баланс работы объединения, заявил шерпа России в "двадцатке" Денис Агафонов.
По его словам, ценность "двадцатки" именно в сбалансированности состава, который позволяет находить компромиссные решения.
"И вовлечение в его работу дополнительных представителей уже европейской стороны, мне кажется, во-первых, это баланс нарушит", – сказал Агафонов журналистам.
Кроме того, отметил он, есть некоторая "перепредставленность" европейцев.
Польский президент Кароль Навроцкий ранее заверял, что Варшава и Вашингтон уже работают над тем, чтобы Польша получила членство в G20.