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Шерпа России прокомментировал возможное включение Польши в G20 - РИА Новости, 02.07.2026
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08:09 02.07.2026
Шерпа России прокомментировал возможное включение Польши в G20

Шерпа Агафонов о Польше в G20: это нарушит баланс работы объединения

© AP Photo / Czarek SokolowskiМужчина с флагом Польши в Варшаве
Мужчина с флагом Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Мужчина с флагом Польши в Варшаве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шерпа России в G20 Денис Агафонов заявил, что включение дополнительных европейских стран в G20 нарушит баланс работы объединения.
  • По словам Агафонова, ценность G20 заключается в сбалансированности состава, которая позволяет находить компромиссные решения.
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Включение дополнительных европейских стран в G20 нарушит баланс работы объединения, заявил шерпа России в "двадцатке" Денис Агафонов.
По его словам, ценность "двадцатки" именно в сбалансированности состава, который позволяет находить компромиссные решения.
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"И вовлечение в его работу дополнительных представителей уже европейской стороны, мне кажется, во-первых, это баланс нарушит", – сказал Агафонов журналистам.
Кроме того, отметил он, есть некоторая "перепредставленность" европейцев.
Польский президент Кароль Навроцкий ранее заверял, что Варшава и Вашингтон уже работают над тем, чтобы Польша получила членство в G20.
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В миреРоссияПольшаВаршаваКароль НавроцкийБольшая двадцатка
 
 
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