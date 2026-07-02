Мужчина с флагом Польши в Варшаве. Архивное фото

Мужчина с флагом Польши в Варшаве

© AP Photo / Czarek Sokolowski Мужчина с флагом Польши в Варшаве

Краткий пересказ от РИА ИИ Шерпа России в G20 Денис Агафонов заявил, что включение дополнительных европейских стран в G20 нарушит баланс работы объединения.

По словам Агафонова, ценность G20 заключается в сбалансированности состава, которая позволяет находить компромиссные решения.

ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Включение дополнительных европейских стран в G20 нарушит баланс работы объединения, заявил шерпа России в "двадцатке" Денис Агафонов.

По его словам, ценность "двадцатки" именно в сбалансированности состава, который позволяет находить компромиссные решения.

"И вовлечение в его работу дополнительных представителей уже европейской стороны, мне кажется, во-первых, это баланс нарушит", – сказал Агафонов журналистам.

Кроме того, отметил он, есть некоторая "перепредставленность" европейцев.