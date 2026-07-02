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В Подмосковье подросток признал вину в поджоге трансформаторной подстанции - РИА Новости, 02.07.2026
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16:18 02.07.2026
В Подмосковье подросток признал вину в поджоге трансформаторной подстанции

Подростка угрозами вынудили поджечь подстанцию в Подмосковье, он признал вину

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подросток в Подмосковье поджег трансформаторную подстанцию на железной дороге по указанию куратора в мессенджере.
  • Он признал вину.
  • Ему предъявлено обвинение в совершении террористического акта, он арестован.
  • Правоохранители ищут лиц, склонивших подростка к противоправному поведению.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Семнадцатилетний подросток, который по указке куратора в мессенджере поджег трансформаторную подстанцию у железной дороги в Подмосковье, признал вину, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.
Ранее в пресс-службе СК РФ сообщили, что 17-летний подросток, действуя по указке куратора в мессенджере, поджег трансформаторную подстанцию на перегоне железнодорожных станций Челюскинская - Тарасовская Ярославского направления МЖД. Ему предъявлено обвинение в совершении террористического акта, он арестован. Следователи ищут лиц, склонивших его к противоправному поведению.
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"Признаю", - сказал подросток на видео, опубликованном в канале управления на платформе "Макс".
По данным МВД, с подростком через мессенджер связался неизвестный и, угрожая негативными последствиями, убедил совершить действия, направленные на разрушение транспортных коммуникаций. Используя зажигалку, ткань и зажигательную смесь, несовершеннолетний поджег трансформаторную подстанцию и скрылся.
Правоохранители отметили, что материальное вознаграждение в качестве мотива не фигурировало.
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