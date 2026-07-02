В Подмосковье подросток признал вину в поджоге трансформаторной подстанции

Краткий пересказ от РИА ИИ Подросток в Подмосковье поджег трансформаторную подстанцию на железной дороге по указанию куратора в мессенджере.

Он признал вину.

Ему предъявлено обвинение в совершении террористического акта, он арестован.

Правоохранители ищут лиц, склонивших подростка к противоправному поведению.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Семнадцатилетний подросток, который по указке куратора в мессенджере поджег трансформаторную подстанцию у железной дороги в Подмосковье, признал вину, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Ранее в пресс-службе СК РФ сообщили, что 17-летний подросток, действуя по указке куратора в мессенджере, поджег трансформаторную подстанцию на перегоне железнодорожных станций Челюскинская - Тарасовская Ярославского направления МЖД. Ему предъявлено обвинение в совершении террористического акта, он арестован. Следователи ищут лиц, склонивших его к противоправному поведению.

"Признаю", - сказал подросток на видео, опубликованном в канале управления на платформе " Макс ".

По данным МВД, с подростком через мессенджер связался неизвестный и, угрожая негативными последствиями, убедил совершить действия, направленные на разрушение транспортных коммуникаций. Используя зажигалку, ткань и зажигательную смесь, несовершеннолетний поджег трансформаторную подстанцию и скрылся.