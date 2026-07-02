В Подмосковье осудили троих участников незаконной охоты на лося

Краткий пересказ от РИА ИИ Луховицкий суд Московской области приговорил троих участников незаконной охоты на лося к срокам от 4,5 до 12,5 лет колонии.

Подсудимые были задержаны с разделанной тушей самки лося, суд также назначил им штрафы по 550 тысяч рублей каждому.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Луховицкий суд Московской области приговорил к срокам от 4,5 до 12,5 лет колонии троих участников незаконной охоты на лося, сообщили РИА Новости в суде.

Судом установлено, что в январе 2024 года Иван Аносов, Денис Мыслицкий и Николай Шахов создали организованную группу с целью незаконной охоты. Для этого они приготовили огнестрельное оружие и взрывчатые вещества, которые хранили дома у Шахова и в нескольких тайниках в лесу.

В октябре прошлого года подсудимых задержали, при них находилась разделанная туша самки лося, стоимость которой была оценена в 400 тысяч рублей.

« "Приговором суда Шахову и Мыслицкому назначено наказание в виде 4,5 и 11 лет лишения свободы соответственно с отбыванием в колонии строгого режима, Мыслицкому - 12,5 лет колонии особого режима", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, суд назначил штрафы по 550 тысяч рублей каждому.

Все трое были признаны виновными в незаконной охоте незаконном обороте оружия и боеприпасов, а также незаконном хранении взрывчатых веществ - все эпизоды были совершены в составе орггруппы.