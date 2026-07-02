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В Подмосковье осудили троих участников незаконной охоты на лося - РИА Новости, 02.07.2026
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13:15 02.07.2026 (обновлено: 13:16 02.07.2026)
В Подмосковье осудили троих участников незаконной охоты на лося

В Подмосковье троим участникам незаконной охоты на лося дали сроки до 12,5 лет

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Луховицкий суд Московской области приговорил троих участников незаконной охоты на лося к срокам от 4,5 до 12,5 лет колонии.
  • Подсудимые были задержаны с разделанной тушей самки лося, суд также назначил им штрафы по 550 тысяч рублей каждому.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Луховицкий суд Московской области приговорил к срокам от 4,5 до 12,5 лет колонии троих участников незаконной охоты на лося, сообщили РИА Новости в суде.
Судом установлено, что в январе 2024 года Иван Аносов, Денис Мыслицкий и Николай Шахов создали организованную группу с целью незаконной охоты. Для этого они приготовили огнестрельное оружие и взрывчатые вещества, которые хранили дома у Шахова и в нескольких тайниках в лесу.
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В октябре прошлого года подсудимых задержали, при них находилась разделанная туша самки лося, стоимость которой была оценена в 400 тысяч рублей.
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"Приговором суда Шахову и Мыслицкому назначено наказание в виде 4,5 и 11 лет лишения свободы соответственно с отбыванием в колонии строгого режима, Мыслицкому - 12,5 лет колонии особого режима", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, суд назначил штрафы по 550 тысяч рублей каждому.
Все трое были признаны виновными в незаконной охоте незаконном обороте оружия и боеприпасов, а также незаконном хранении взрывчатых веществ - все эпизоды были совершены в составе орггруппы.
Кроме того, при задержании Мыслицкий использовал поддельные паспорт гражданина Белоруссии и водительское удостоверение, за что был признан виновным по части 3 статьи 327 УК РФ (использование поддельные документов).
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