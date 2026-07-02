Глава ПМР рассчитывает на нейтральную позицию ЕС в урегулировании

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский рассчитывает на нейтральную позицию ЕС в приднестровском урегулировании.

Он напомнил о приднестровских инициативах, содержащих предложения о взаимодействии и сотрудничестве Молдавии и Приднестровья.

По словам Красносельского, Кишинев подменяет переговоры пропагандой, что приводит к стагнации диалога.

ТИРАСПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что рассчитывает на нейтральную позицию ЕС в приднестровском урегулировании.

"Если Европейский союз будет занимать нейтральную позицию, то будет и результат. Но если Евросоюз станет выступать адвокатом одной стороны – результата не будет", – сказал Красносельский в четверг на встрече с заместителем директора по Восточной Европе и Центральной Азии Европейской службы внешних связей Аудроне Перкаускене.

Он напомнил о приднестровских инициативах, которые содержат предложения о реальном практическом взаимодействии и взаимовыгодном сотрудничестве Молдавии и Приднестровья в самых разных сферах. При этом приднестровский лидер посетовал на то, что за полгода ничего, что говорило бы о готовности Молдавии к реализации или хотя бы обсуждению приднестровских инициатив, нет.

"Кишинев подменяет переговоры бесконечной пропагандой, отказываясь от прагматичного разрешения конкретных вопросов в интересах людей. Первопричина стагнации диалога – отсутствие полноценного международного переговорного процесса", - сказал Красносельский.

Лидер Приднестровья напомнил, что переговорный формат "5+2" не работает по инициативе молдавской стороны. По его словам, разрушив данную переговорную площадку, Молдавия не предложила ничего другого взамен.

"Политический представитель Молдовы (Валерий Киверь, вице-премьер Молдавии по реинтеграции- ред.) избрал способ взаимодействия путем лозунгов, притом политических лозунгов. При этом он является сторонником окончательного разрушения формата "5+2", выхода с него всех сторон… Господин Киверь прямо заявлял о том, что с Приднестровьем Молдова не собирается подписывать никаких соглашений и договоренностей. Я не знаю, на что рассчитывает политическое руководство Молдовы", - отметил Красносельский, слова которого приводит пресс-служба главы ПМР.