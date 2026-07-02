Пляж в Нью-Йорке могут закрыть из-за появления акул, пишут СМИ

Установка красного флага, предупреждающего посетителей о запрете купания на пляже в Нью-Йорке. Архивное фото

Установка красного флага, предупреждающего посетителей о запрете купания на пляже в Нью-Йорке

© AP Photo / Mary Altaffer Установка красного флага, предупреждающего посетителей о запрете купания на пляже в Нью-Йорке

Краткий пересказ от РИА ИИ На пляже Рокавей-Бич в Нью-Йорке зафиксировали несколько случаев появления акул.

Власти предупредили отдыхающих о возможных периодических закрытиях пляжа.

НЬЮ-ЙОРК, 2 июл – РИА Новости. Крупнейший городской пляж Нью-Йорка Рокавей-Бич могут закрыть в разгар летнего сезона из-за появления акул вблизи берега, сообщает Крупнейший городской пляж Нью-Йорка Рокавей-Бич могут закрыть в разгар летнего сезона из-за появления акул вблизи берега, сообщает телеканал Fox

"На пляже Рокавей в Нью-Йорке , крупнейшем городском пляже, в четверг было зафиксировано несколько случаев появления акул, что вынудило власти предупредить отдыхающих о возможных "периодических закрытиях", - говорится в публикации.

Отмечается также, что нью-йоркцы рискуют остаться без доступа к пляжу на фоне пришедшей в город жары, когда столбики термометров могут подняться выше 105 градусов по Фаренгейту (около 40,5 градусов Цельсия).

Ранее температура в Нью-Йорке достигла отметки в 101 градус по Фаренгейту - около 38 градусов по Цельсию.