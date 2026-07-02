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Пляж в Нью-Йорке могут закрыть из-за появления акул, пишут СМИ - РИА Новости, 02.07.2026
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23:50 02.07.2026
Пляж в Нью-Йорке могут закрыть из-за появления акул, пишут СМИ

Fox: крупнейший городской пляж Нью-Йорка Рокавей-Бич могут закрыть из-за акул

© AP Photo / Mary AltafferУстановка красного флага, предупреждающего посетителей о запрете купания на пляже в Нью-Йорке
Установка красного флага, предупреждающего посетителей о запрете купания на пляже в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / Mary Altaffer
Установка красного флага, предупреждающего посетителей о запрете купания на пляже в Нью-Йорке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На пляже Рокавей-Бич в Нью-Йорке зафиксировали несколько случаев появления акул.
  • Власти предупредили отдыхающих о возможных периодических закрытиях пляжа.
НЬЮ-ЙОРК, 2 июл – РИА Новости. Крупнейший городской пляж Нью-Йорка Рокавей-Бич могут закрыть в разгар летнего сезона из-за появления акул вблизи берега, сообщает телеканал Fox.
"На пляже Рокавей в Нью-Йорке, крупнейшем городском пляже, в четверг было зафиксировано несколько случаев появления акул, что вынудило власти предупредить отдыхающих о возможных "периодических закрытиях", - говорится в публикации.
Отмечается также, что нью-йоркцы рискуют остаться без доступа к пляжу на фоне пришедшей в город жары, когда столбики термометров могут подняться выше 105 градусов по Фаренгейту (около 40,5 градусов Цельсия).
Ранее температура в Нью-Йорке достигла отметки в 101 градус по Фаренгейту - около 38 градусов по Цельсию.
Нью-йоркские власти сообщили, что это первый случай, когда температура в городе превышает 100 градусов по Фаренгейту, более чем за десятилетие.
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