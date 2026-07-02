Российские и украинские пленные получили более пяти тысяч посылок и писем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 5 тысяч посылок и свыше 4 тысяч писем доставлены российским и украинским военнопленным в рамках сотрудничества с Международным Комитетом Красного Креста.
- Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова и президент МККК Мирьяна Сполярич договорились продолжать обмен информацией и практику взаимных посещений пленных, а также работать над сокращением сроков доставки корреспонденции и расширением возможностей гуманитарных передач.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Более 5 тысяч посылок и свыше 4 тысяч писем доставлены российским и украинским военнопленным в рамках сотрудничества с Международным Комитетом Красного Креста (МККК), сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой.
Лантратова в четверг провела рабочую встречу с президентом МККК Мирьяной Сполярич, стороны договорились продолжать обмен информацией и практику взаимных посещений пленных.
"Более 5 тысяч посылок и свыше 4 тысяч писем доставлены российским и украинским военнопленным. Стороны договорились работать над сокращением сроков доставки корреспонденции и расширением возможностей гуманитарных передач", - сообщили в пресс-службе.