Российские и украинские пленные получили более пяти тысяч посылок и писем

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Более 5 тысяч посылок и свыше 4 тысяч писем доставлены российским и украинским военнопленным в рамках сотрудничества с Международным Комитетом Красного Креста (МККК), сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой.