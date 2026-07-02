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Российские и украинские пленные получили более пяти тысяч посылок и писем - РИА Новости, 02.07.2026
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19:19 02.07.2026
Российские и украинские пленные получили более пяти тысяч посылок и писем

Более 5 тыс посылок и 4 тыс писем доставили пленным России и Украины

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие, находившиеся в украинском плену, возвращаются на родину
Российские военнослужащие, находившиеся в украинском плену, возвращаются на родину - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Российские военнослужащие, находившиеся в украинском плену, возвращаются на родину
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 5 тысяч посылок и свыше 4 тысяч писем доставлены российским и украинским военнопленным в рамках сотрудничества с Международным Комитетом Красного Креста.
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова и президент МККК Мирьяна Сполярич договорились продолжать обмен информацией и практику взаимных посещений пленных, а также работать над сокращением сроков доставки корреспонденции и расширением возможностей гуманитарных передач.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Более 5 тысяч посылок и свыше 4 тысяч писем доставлены российским и украинским военнопленным в рамках сотрудничества с Международным Комитетом Красного Креста (МККК), сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой.
Лантратова в четверг провела рабочую встречу с президентом МККК Мирьяной Сполярич, стороны договорились продолжать обмен информацией и практику взаимных посещений пленных.
"Более 5 тысяч посылок и свыше 4 тысяч писем доставлены российским и украинским военнопленным. Стороны договорились работать над сокращением сроков доставки корреспонденции и расширением возможностей гуманитарных передач", - сообщили в пресс-службе.
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