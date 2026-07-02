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Писториус ответил на слова Трампа об отказе Германии в "маленьком поцелуе" - РИА Новости, 02.07.2026
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12:34 02.07.2026
Писториус ответил на слова Трампа об отказе Германии в "маленьком поцелуе"

Писториус ответил на критику Трампа европейских членов НАТО

© AP Photo / Mindaugas KulbisМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский президент Дональд Трамп раскритиковал европейских членов НАТО за отказ сделать шаг навстречу США в связи с иранским конфликтом и образно назвал этот шаг "маленьким поцелуем".
  • Министр обороны ФРГ Борис Писториус ответил на слова Трампа, заявив, что отказ от "маленького поцелуя" не означает кризис отношений.
  • Писториус подчеркнул, что концепция НАТО — это не слепое подчинение, и решения не должны диктоваться отдельными странами.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус с помощью метафоры ответил на слова американского президента Дональда Трампа об отказе Германии в "маленьком поцелуе" США.
Ранее президент США Дональд Трамп во время встречи в Овальном кабинете с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте раскритиковал европейских членов альянса, выразив глубокое разочарование позицией Германии и других стран Европы в связи с иранским конфликтом. По словам Трампа, Вашингтон ждет от партнеров лишь шага навстречу или "маленького поцелуя", а европейцы все равно отвечают отказом.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
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"Отказ от маленького поцелуя может случиться даже в самых лучших отношениях. Кстати, порой и непреднамеренно. Но это уж точно никакой не кризис брака", - заявил Писториус в интервью изданию Spiegel.
По словам немецкого министра обороны, в представлении американцев Германия является своего рода "центром тяжести" НАТО, и это понимание заставляет иначе взглянуть на ту или иную критику.
"К тому, что тон правительства США становится несколько грубее, когда мы в чем-то расходимся во мнениях, привыкаешь. Мы все здесь не из сахарной ваты", - сказал Писториус.
При этом он подчеркнул, что концепция НАТО - это не слепое подчинение, и решения не должны диктоваться отдельными странами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
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