Писториус ответил на слова Трампа об отказе Германии в "маленьком поцелуе"

Краткий пересказ от РИА ИИ Американский президент Дональд Трамп раскритиковал европейских членов НАТО за отказ сделать шаг навстречу США в связи с иранским конфликтом и образно назвал этот шаг "маленьким поцелуем".

Министр обороны ФРГ Борис Писториус ответил на слова Трампа, заявив, что отказ от "маленького поцелуя" не означает кризис отношений.

Писториус подчеркнул, что концепция НАТО — это не слепое подчинение, и решения не должны диктоваться отдельными странами.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус с помощью метафоры ответил на слова американского президента Дональда Трампа об отказе Германии в "маленьком поцелуе" США.

Ранее президент США Дональд Трамп во время встречи в Овальном кабинете с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте раскритиковал европейских членов альянса, выразив глубокое разочарование позицией Германии и других стран Европы в связи с иранским конфликтом. По словам Трампа, Вашингтон ждет от партнеров лишь шага навстречу или "маленького поцелуя", а европейцы все равно отвечают отказом.

"Отказ от маленького поцелуя может случиться даже в самых лучших отношениях. Кстати, порой и непреднамеренно. Но это уж точно никакой не кризис брака", - заявил Писториус в интервью изданию Spiegel.

По словам немецкого министра обороны, в представлении американцев Германия является своего рода "центром тяжести" НАТО, и это понимание заставляет иначе взглянуть на ту или иную критику.

"К тому, что тон правительства США становится несколько грубее, когда мы в чем-то расходимся во мнениях, привыкаешь. Мы все здесь не из сахарной ваты", - сказал Писториус.