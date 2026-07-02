Писториус рассказал, сколько Берлин тратит на американское оружие

Краткий пересказ от РИА ИИ Около 20% специального фонда для бундесвера, созданного в 2022 году, предусмотрено для закупок вооружений в США, это около 20 миллиардов евро.

Германия заказала у США истребители, тяжелые транспортные вертолеты и системы противовоздушной обороны Patriot.

Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что в будущем страна продолжит покупать американское оружие, но основной упор будет на закупки в Европе.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус рассказал, сколько денег Берлин тратит на закупку американского оружия.

"Около 20% от созданного в 2022 году специального фонда для бундесвера предусмотрено для закупок вооружений в США . Это около 20 миллиардов евро. Мы заказали, например, истребители, тяжелые транспортные вертолеты и системы противовоздушной обороны Patriot. К этому добавляются еще несколько других заказов из регулярного военного бюджета", - сказал Писториус в интервью изданию Spiegel.

Министр подчеркнул, что Германия также закупает немецкое и европейское оружие, но обойтись без американского не может.

"В будущем мы также будем покупать в США. Но основной упор будет сделан на Европу. Ведь то, что деньги немецких и европейских налогоплательщиков должны тратиться на производственные мощности у нас, понимают и американцы", - добавил он.