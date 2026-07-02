Писториус рассказал, сколько Берлин тратит на американское оружие

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Около 20% специального фонда для бундесвера, созданного в 2022 году, предусмотрено для закупок вооружений в США, это около 20 миллиардов евро.
- Германия заказала у США истребители, тяжелые транспортные вертолеты и системы противовоздушной обороны Patriot.
- Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что в будущем страна продолжит покупать американское оружие, но основной упор будет на закупки в Европе.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус рассказал, сколько денег Берлин тратит на закупку американского оружия.
"Около 20% от созданного в 2022 году специального фонда для бундесвера предусмотрено для закупок вооружений в США. Это около 20 миллиардов евро. Мы заказали, например, истребители, тяжелые транспортные вертолеты и системы противовоздушной обороны Patriot. К этому добавляются еще несколько других заказов из регулярного военного бюджета", - сказал Писториус в интервью изданию Spiegel.
Министр подчеркнул, что Германия также закупает немецкое и европейское оружие, но обойтись без американского не может.
"В будущем мы также будем покупать в США. Но основной упор будет сделан на Европу. Ведь то, что деньги немецких и европейских налогоплательщиков должны тратиться на производственные мощности у нас, понимают и американцы", - добавил он.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Берлин настаивает на том, чтобы США разрешили производить больше американского оружия в Германии, чтобы восполнить проблемы в военном потенциале Европы. По данным издания, немецкие чиновники просят американцев согласовать соглашение о совместном производстве до саммита НАТО, который состоится в Анкаре.
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