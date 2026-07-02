Министр обороны Германии рассказал о личных запасах на случай ЧС

"Это слово возымело свое действие. Тогда я хотел встряхнуть общество, указать на необходимость того, что мы должны делать больше для нашей обороны. Я хотел сказать, что сдерживать врага может только тот, кто также способен вести войну... Но я также заметил, что это слово некоторых напугало. Этого я не планировал. Поэтому я использую его реже", - отметил глава минобороны, подчеркнув, что бундесвер готовится к оборонительной войне.