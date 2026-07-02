Министр обороны Германии рассказал о личных запасах на случай ЧС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его личные запасы воды и продовольствия позволят ему с женой продержаться несколько дней в случае кризиса.
- Он сообщил, что прежде всего они с женой позаботились о достаточном количестве воды.
- Министр обороны объяснил, что перестал часто использовать термин "готовый к ведению войны", так как заметил, что это слово некоторых напугало, хотя он хотел лишь встряхнуть общество и указать на необходимость укрепления обороны.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его личные запасы воды и продовольствия позволят ему с женой без проблем продержаться несколько дней в случае кризиса.
"Несколько дней мы с женой вполне могли бы обеспечивать себя питанием. Прежде всего мы позаботились о достаточном количестве воды", - сказал Писториус в интервью изданию Spiegel.
Министр также объяснил, почему практически перестал использовать термин "готовый к ведению войны" (kriegstüchtig), который ранее сам ввел в общественный дискурс.
"Это слово возымело свое действие. Тогда я хотел встряхнуть общество, указать на необходимость того, что мы должны делать больше для нашей обороны. Я хотел сказать, что сдерживать врага может только тот, кто также способен вести войну... Но я также заметил, что это слово некоторых напугало. Этого я не планировал. Поэтому я использую его реже", - отметил глава минобороны, подчеркнув, что бундесвер готовится к оборонительной войне.
В прошлом году Федеральное ведомство Германии по защите населения и оказанию помощи при катастрофах (BBK) выпустило обновленную брошюру с советами для населения при наступлении чрезвычайных ситуаций, впервые за ее существование в нее были включены памятки на случай войны.
В брошюре содержится контрольный список еды и воды на 10 суток, газовых горелок, радиоприемников, карманных фонариков, батареек, пауэрбанков и аккумуляторов, списка важных телефонных номеров, аптечки и ее содержимого, сменной одежды. Попавшим в чрезвычайную ситуацию рекомендуется также иметь под рукой тревожный чемоданчик с перечисленным выше составом.
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