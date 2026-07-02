Глава Нижнего Тагила опроверг информацию о критической ситуации с паводком

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил, что распространяемая в соцсетях и мессенджерах информация о критической ситуации с паводком не соответствует действительности.

По словам Пинаева, вода идет на спад, и город работает в режиме повышенной готовности.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Распространяемая в соцсетях и мессенджерах информация о критической ситуации с вызванным сильными дождями паводком в Нижнем Тагиле не соответствует действительности, вода идет на спад, сообщил глава города Владислав Пинаев.

Ранее в соцсетях появились публикации, авторы которых утверждали, что Нижний Тагил якобы находится на грани затопления, а администрация города планирует "открыть шлюзы", чтобы "не допустить прорыва дамбы".

"В мессенджерах и социальных сетях сегодня активно распространяется фейковая информация со ссылкой на меня о критической ситуации с паводком в нашем городе. Обращаюсь ко всем, она не соответствует действительности" - написал Пинаев в своем канале на платформе " Макс ".

"Да, мы работаем в режиме повышенной готовности, но с сегодняшнего дня большая вода пошла на спад", - добавил он.

Сильные дожди прошли в начале недели в Екатеринбурге и на территории Свердловской области, из-за обильных осадков в 17 муниципальных образованиях начался паводок.