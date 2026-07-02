Глава Нижнего Тагила опроверг информацию о критической ситуации с паводком

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил, что распространяемая в соцсетях и мессенджерах информация о критической ситуации с паводком не соответствует действительности.
- По словам Пинаева, вода идет на спад, и город работает в режиме повышенной готовности.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Распространяемая в соцсетях и мессенджерах информация о критической ситуации с вызванным сильными дождями паводком в Нижнем Тагиле не соответствует действительности, вода идет на спад, сообщил глава города Владислав Пинаев.
Ранее в соцсетях появились публикации, авторы которых утверждали, что Нижний Тагил якобы находится на грани затопления, а администрация города планирует "открыть шлюзы", чтобы "не допустить прорыва дамбы".
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"В мессенджерах и социальных сетях сегодня активно распространяется фейковая информация со ссылкой на меня о критической ситуации с паводком в нашем городе. Обращаюсь ко всем, она не соответствует действительности" - написал Пинаев в своем канале на платформе "Макс".
"Да, мы работаем в режиме повышенной готовности, но с сегодняшнего дня большая вода пошла на спад", - добавил он.
Сильные дожди прошли в начале недели в Екатеринбурге и на территории Свердловской области, из-за обильных осадков в 17 муниципальных образованиях начался паводок.
На утро четверга, по данным регионального главка МЧС, остаются затопленными более 300 частных жилых и дачных домов, порядка трех тысяч приусадебных участков. При этом за сутки от воды освободились 183 частных дома, 1,4 тысячи участков и два участка автомобильных дорог.