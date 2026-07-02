Рейтинг@Mail.ru
Глава Нижнего Тагила опроверг информацию о критической ситуации с паводком - РИА Новости, 02.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:45 02.07.2026
Глава Нижнего Тагила опроверг информацию о критической ситуации с паводком

Глава Нижнего Тагила опроверг ложные сведения о критической ситуации с паводком

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкВид на город Нижний Тагил
Вид на город Нижний Тагил - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
Вид на город Нижний Тагил. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил, что распространяемая в соцсетях и мессенджерах информация о критической ситуации с паводком не соответствует действительности.
  • По словам Пинаева, вода идет на спад, и город работает в режиме повышенной готовности.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Распространяемая в соцсетях и мессенджерах информация о критической ситуации с вызванным сильными дождями паводком в Нижнем Тагиле не соответствует действительности, вода идет на спад, сообщил глава города Владислав Пинаев.
Ранее в соцсетях появились публикации, авторы которых утверждали, что Нижний Тагил якобы находится на грани затопления, а администрация города планирует "открыть шлюзы", чтобы "не допустить прорыва дамбы".
Паводок в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
В Свердловской области ввели режим ЧС из-за паводка
30 июня, 15:02
"В мессенджерах и социальных сетях сегодня активно распространяется фейковая информация со ссылкой на меня о критической ситуации с паводком в нашем городе. Обращаюсь ко всем, она не соответствует действительности" - написал Пинаев в своем канале на платформе "Макс".
"Да, мы работаем в режиме повышенной готовности, но с сегодняшнего дня большая вода пошла на спад", - добавил он.
Сильные дожди прошли в начале недели в Екатеринбурге и на территории Свердловской области, из-за обильных осадков в 17 муниципальных образованиях начался паводок.
На утро четверга, по данным регионального главка МЧС, остаются затопленными более 300 частных жилых и дачных домов, порядка трех тысяч приусадебных участков. При этом за сутки от воды освободились 183 частных дома, 1,4 тысячи участков и два участка автомобильных дорог.
Ликвидация последствий подтопления в Дагестане - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
Дагестан и Чечня получат компенсацию выплат пострадавшим от паводков
28 июня, 11:07
 
ПроисшествияНижний ТагилЕкатеринбургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Свердловская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала