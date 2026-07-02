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Герасимов представил доклад Путину не лично, а по телефону, сообщил Песков - РИА Новости, 02.07.2026
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11:58 02.07.2026 (обновлено: 12:04 02.07.2026)
Герасимов представил доклад Путину не лично, а по телефону, сообщил Песков

Песков: Путин не встречался с Герасимовым, он сделал доклад по телефону

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о результатах массированного ответного удара ВС РФ по военным и околовоенным объектам в Киеве.
  • Доклад был сделан по телефону, встречи президента с Герасимовым не было.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг не встречался с начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым, он сделал доклад президенту по телефону, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Встречи не было, я не говорил вам про встречу, речь идет о телефонном разговоре", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о докладе Герасимова Путину.
Ранее Песков сообщил, что Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о результатах массированного ответного удара ВС РФ по военным и околовоенным объектам в Киеве.
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Песков: Герасимов доложил Путину об ударе по военным объектам в Киеве
Вчера, 11:52
 
ПолитикаРоссияКиевВалерий ГерасимовВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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