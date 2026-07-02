Герасимов представил доклад Путину не лично, а по телефону, сообщил Песков

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг не встречался с начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым, он сделал доклад президенту по телефону, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.