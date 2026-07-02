Герасимов представил доклад Путину не лично, а по телефону, сообщил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о результатах массированного ответного удара ВС РФ по военным и околовоенным объектам в Киеве.
- Доклад был сделан по телефону, встречи президента с Герасимовым не было.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг не встречался с начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым, он сделал доклад президенту по телефону, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Встречи не было, я не говорил вам про встречу, речь идет о телефонном разговоре", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о докладе Герасимова Путину.
Ранее Песков сообщил, что Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о результатах массированного ответного удара ВС РФ по военным и околовоенным объектам в Киеве.