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Песков рассказал о гарантиях безопасности России - РИА Новости, 02.07.2026
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11:56 02.07.2026
Песков рассказал о гарантиях безопасности России

Песков: безопасность России будет гарантирована в любом случае

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков заявил, что надежная безопасность России и ее национальных интересов будет гарантирована в любом случае.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Надежная безопасность России и ее интересов будет гарантирована в любом случае, несмотря на наличие в обществе разных дискуссий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается дискуссий вокруг того, как ее (безопасность - ред.) обеспечивать, то вы знаете, что есть сторонники, в том числе и академики, кстати, весьма и весьма таких решительных мер, есть сторонники более сдержанных мер. Но не должно вызывать сомнений одно: надежная безопасность Российской Федерации и ее национальных интересов будет гарантирована в любом случае", - сказал Песков журналистам.
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