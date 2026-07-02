Песков рассказал о гарантиях безопасности России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков заявил, что надежная безопасность России и ее национальных интересов будет гарантирована в любом случае.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Надежная безопасность России и ее интересов будет гарантирована в любом случае, несмотря на наличие в обществе разных дискуссий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается дискуссий вокруг того, как ее (безопасность - ред.) обеспечивать, то вы знаете, что есть сторонники, в том числе и академики, кстати, весьма и весьма таких решительных мер, есть сторонники более сдержанных мер. Но не должно вызывать сомнений одно: надежная безопасность Российской Федерации и ее национальных интересов будет гарантирована в любом случае", - сказал Песков журналистам.