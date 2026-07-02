Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что легитимность Владимира Зеленского находится под вопросом с точки зрения права.
- Издание «Украинская правда» сообщило, что экс-главкома ВСУ Валерия Залужного вызвали в Киев, и Зеленский задал ему вопрос о возможном участии в президентских выборах, получив утвердительный ответ.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обращал внимание на то, что легитимность Владимира Зеленского находится под вопросом с точки зрения права, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В среду издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники сообщило, что экс-главкома ВСУ Валерия Залужного вызвали в Киев перед отставкой британского премьера. Как сообщало издание, Зеленский задал Залужному прямой вопрос, будет ли он баллотироваться на пост президента, если выборы состоятся этой осенью и получил однозначный утвердительный ответ.
"Не лишним будет вспомнить слова президента Путина о том, что легитимность Зеленского стоит под серьезным вопросом с точки зрения права", - сказал Песков журналистам, комментируя возможные выборы на Украине.