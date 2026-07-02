Песков: Путин обращал внимание на сомнительную легитимность Зеленского

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обращал внимание на то, что легитимность Владимира Зеленского находится под вопросом с точки зрения права, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не лишним будет вспомнить слова президента Путина о том, что легитимность Зеленского стоит под серьезным вопросом с точки зрения права", - сказал Песков журналистам, комментируя возможные выборы на Украине.