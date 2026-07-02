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В Кремле слышали сообщения СМИ, что на Украине якобы не исключают выборы - РИА Новости, 02.07.2026
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11:54 02.07.2026
В Кремле слышали сообщения СМИ, что на Украине якобы не исключают выборы

Песков: в Кремле слышали сообщения, что на Украине якобы не исключают выборы

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле видели сообщения СМИ о возможном проведении выборов на Украине, но официальных заявлений не было.
  • Издание «Украинская правда» со ссылкой на свои источники сообщило, что Залужного вызвали в Киев перед отставкой британского премьера.
  • По информации издания, Зеленский задал Залужному вопрос о возможном участии в выборах президента и получил утвердительный ответ.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В Кремле слышали сообщения СМИ о том, что на Украине якобы не исключают проведения выборов, но официальных заявлений не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В среду издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники сообщило, что Залужного вызвали в Киев перед отставкой британского премьера. Как написало издание, Зеленский задал Залужному прямой вопрос, будет ли он баллотироваться на пост президента, если выборы состоятся этой осенью и получил однозначный утвердительный ответ.
"Информацию в стиле "якобы" мы не хотели бы комментировать, но действительно, мы видели сообщения СМИ о том, что не исключены выборы (на Украине - ред.), о том, что ведутся какие-то встречи на этот счет, и так далее, и тому подобное. Но как там насчет этого действительно, официальных заявлений мы не слышали", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
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