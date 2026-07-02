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Россия продолжит усиливать давление на киевский режим, заявил Песков - РИА Новости, 02.07.2026
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11:52 02.07.2026 (обновлено: 11:58 02.07.2026)
Россия продолжит усиливать давление на киевский режим, заявил Песков

Песков: Россия продолжит усиливать давление на киевский режим

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит усиливать давление на киевский режим для достижения поставленных целей.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россия продолжит усиливать давление на киевский режим, чтобы достигнуть поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы евродипломатии Каи Каллас о намерении расширить санкции против России.
"Россия продолжит усиливать давление на киевский режим с тем, чтобы достигнуть поставленных целей", - сказал Песков журналистам.
ВС РФ в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре России нанесли массированный удар по военным предприятиям и объектам ТЭК в Киеве, сообщило в четверг Минобороны.
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