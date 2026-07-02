Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит усиливать давление на киевский режим для достижения поставленных целей.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россия продолжит усиливать давление на киевский режим, чтобы достигнуть поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы евродипломатии Каи Каллас о намерении расширить санкции против России.
"Россия продолжит усиливать давление на киевский режим с тем, чтобы достигнуть поставленных целей", - сказал Песков журналистам.
ВС РФ в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре России нанесли массированный удар по военным предприятиям и объектам ТЭК в Киеве, сообщило в четверг Минобороны.