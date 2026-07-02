В США жестко высказались о переговорах с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ Для достижения стабильного мира необходимы переговоры с участием Украины и России в более обширной структуре безопасности.

Евросоюз выиграет от налаживания диалога с Москвой.

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Европе необходимо принять во внимание "красные линии" России ради успешных переговоров по Украине, пишет Европе необходимо принять во внимание "красные линии" России ради успешных переговоров по Украине, пишет The American Conservative.

"Для достижения подлинного и стабильного мира необходимы переговоры. И Для достижения подлинного и стабильного мира необходимы переговоры. И Украина , и Россия должны быть включены в более обширную структуру безопасности, в которой им будет комфортно. <…> Без согласия Москвы стабильному миру не бывать. Безразличие к настойчивым предупреждениям о том, что Россия противится расширению НАТО, привело к конфликту…" — говорится в публикации.

Как отметил автор материала, Евросоюз выиграет от налаживания диалога с Москвой. При этом в статье отмечается, что поддержка Киева не приближает завершение конфликта.

Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия открыта к контактам с Европой. В свою очередь, его пресс-секретарь Дмитрий Песков добавлял, что европейцы заблуждаются, думая, что с Москвой надо говорить с позиции силы.

Глава МИД Сергей Лавров в своей статье "Украина, Европа и глобальная безопасность", опубликованной в журнале "Международная жизнь", заявлял, что резкая "смена пластинки" у Европы в отношении переговоров заставляет задаться вопросом, какие цели они преследуют своими высказываниями.