Краткий пересказ от РИА ИИ
- Для достижения стабильного мира необходимы переговоры с участием Украины и России в более обширной структуре безопасности.
- Евросоюз выиграет от налаживания диалога с Москвой.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Европе необходимо принять во внимание "красные линии" России ради успешных переговоров по Украине, пишет The American Conservative.
"Для достижения подлинного и стабильного мира необходимы переговоры. И Украина, и Россия должны быть включены в более обширную структуру безопасности, в которой им будет комфортно. <…> Без согласия Москвы стабильному миру не бывать. Безразличие к настойчивым предупреждениям о том, что Россия противится расширению НАТО, привело к конфликту…" — говорится в публикации.
Как отметил автор материала, Евросоюз выиграет от налаживания диалога с Москвой. При этом в статье отмечается, что поддержка Киева не приближает завершение конфликта.
Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия открыта к контактам с Европой. В свою очередь, его пресс-секретарь Дмитрий Песков добавлял, что европейцы заблуждаются, думая, что с Москвой надо говорить с позиции силы.
Глава МИД Сергей Лавров в своей статье "Украина, Европа и глобальная безопасность", опубликованной в журнале "Международная жизнь", заявлял, что резкая "смена пластинки" у Европы в отношении переговоров заставляет задаться вопросом, какие цели они преследуют своими высказываниями.
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