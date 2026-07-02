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В США жестко высказались о переговорах с Россией - РИА Новости, 02.07.2026
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14:35 02.07.2026
В США жестко высказались о переговорах с Россией

TAC: Европа должна осознать красные линии России ради мира на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСимволика ЕС в Брюсселе
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Символика ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Для достижения стабильного мира необходимы переговоры с участием Украины и России в более обширной структуре безопасности.
  • Евросоюз выиграет от налаживания диалога с Москвой.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Европе необходимо принять во внимание "красные линии" России ради успешных переговоров по Украине, пишет The American Conservative.
"Для достижения подлинного и стабильного мира необходимы переговоры. И Украина, и Россия должны быть включены в более обширную структуру безопасности, в которой им будет комфортно. <…> Без согласия Москвы стабильному миру не бывать. Безразличие к настойчивым предупреждениям о том, что Россия противится расширению НАТО, привело к конфликту…" — говорится в публикации.
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Как отметил автор материала, Евросоюз выиграет от налаживания диалога с Москвой. При этом в статье отмечается, что поддержка Киева не приближает завершение конфликта.
Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия открыта к контактам с Европой. В свою очередь, его пресс-секретарь Дмитрий Песков добавлял, что европейцы заблуждаются, думая, что с Москвой надо говорить с позиции силы.
Глава МИД Сергей Лавров в своей статье "Украина, Европа и глобальная безопасность", опубликованной в журнале "Международная жизнь", заявлял, что резкая "смена пластинки" у Европы в отношении переговоров заставляет задаться вопросом, какие цели они преследуют своими высказываниями.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреЕвропаВладимир ПутинНАТОДмитрий ПесковМоскваРоссияСергей Лавров
 
 
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