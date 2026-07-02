В Пентагоне допустили дальнейшее увеличение военных расходов

ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Несмотря на рекордный военный бюджет Соединенных Штатов в 1,5 триллиона долларов, запрошенный на 2027 год, может потребоваться дальнейшее увеличение расходов на оборону, считает помощник министра войны США по промышленной базе Майкл Каденацци.

"Мы ожидаем, что, несмотря на то, что мы закроем значительное количество пробелов с помощью бюджета на 2027 год, в будущем мы увидим больше возможностей для увеличения расходов", - сказал он в интервью агентству Блумберг в ответ на вопрос станет ли рекордный бюджетный запрос "новой нормой" оборонных расходов.