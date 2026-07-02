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В Пентагоне допустили дальнейшее увеличение военных расходов - РИА Новости, 02.07.2026
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13:42 02.07.2026
В Пентагоне допустили дальнейшее увеличение военных расходов

Каденацци: несмотря на рекордный военный бюджет, США могут увеличить расходы

© Фото : David B. GleasonПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : David B. Gleason
Пентагон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник министра войны США по промышленной базе Майкл Каденацци считает, что, несмотря на рекордный военный бюджет США в 1,5 триллиона долларов, запрошенный на 2027 год, может потребоваться дальнейшее увеличение расходов на оборону.
  • В Белом доме осознают необходимость существенно повысить верхнюю планку военного бюджета с учетом количества задач, стоящих перед Пентагоном.
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Несмотря на рекордный военный бюджет Соединенных Штатов в 1,5 триллиона долларов, запрошенный на 2027 год, может потребоваться дальнейшее увеличение расходов на оборону, считает помощник министра войны США по промышленной базе Майкл Каденацци.
"Мы ожидаем, что, несмотря на то, что мы закроем значительное количество пробелов с помощью бюджета на 2027 год, в будущем мы увидим больше возможностей для увеличения расходов", - сказал он в интервью агентству Блумберг в ответ на вопрос станет ли рекордный бюджетный запрос "новой нормой" оборонных расходов.
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Каденацци добавил, что в Белом доме осознают необходимость существенно повысить верхнюю планку военного бюджета с учетом количества задач, стоящих перед Пентагоном.
Ранее Белый дом опубликовал бюджетный запрос администрации президента США Дональда Трампа на 2027 финансовый год, в котором закладывается увеличение военного бюджета страны до рекордных 1,5 триллиона долларов.
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