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В США заявили, что уделяли недостаточно внимания развитию мощностей ВПК - РИА Новости, 02.07.2026
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10:28 02.07.2026
В США заявили, что уделяли недостаточно внимания развитию мощностей ВПК

Каденацци: США 30 лет уделяли недостаточно внимания развитию мощностей ВПК

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник главы Пентагона Майкл Каденацци заявил, что США на протяжении 30 лет не уделяли должного внимания развитию мощностей своей военной промышленности.
  • США передали часть производств на аутсорсинг и стали зависимы от других стран в ряде сегментов промышленной базы.
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. США на протяжении 30 лет не уделяли должного внимания развитию мощностей своей военной промышленности, заявил помощник главы Пентагона Майкл Каденацци.
"Проблемы с промышленной базой возникли в результате не столько пренебрежения, сколько недостаточного внимания к развитию производственных мощностей на протяжении трех десятилетий", - сказал Каденацци в интервью телеканалу Блумберг.
Он отметил, что США передали часть производств на аутсорсинг и стали зависимы от других стран в ряде сегментов промышленной базы, а также испытывали трудности с возвращением производств в страну в последние десятилетия.
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