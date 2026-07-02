В США заявили, что уделяли недостаточно внимания развитию мощностей ВПК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Помощник главы Пентагона Майкл Каденацци заявил, что США на протяжении 30 лет не уделяли должного внимания развитию мощностей своей военной промышленности.
- США передали часть производств на аутсорсинг и стали зависимы от других стран в ряде сегментов промышленной базы.
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. США на протяжении 30 лет не уделяли должного внимания развитию мощностей своей военной промышленности, заявил помощник главы Пентагона Майкл Каденацци.
"Проблемы с промышленной базой возникли в результате не столько пренебрежения, сколько недостаточного внимания к развитию производственных мощностей на протяжении трех десятилетий", - сказал Каденацци в интервью телеканалу Блумберг.
Он отметил, что США передали часть производств на аутсорсинг и стали зависимы от других стран в ряде сегментов промышленной базы, а также испытывали трудности с возвращением производств в страну в последние десятилетия.