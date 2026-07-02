Пентагон сообщил о закупке системы борьбы с БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пентагон планирует приобрести системы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами на сумму 500 миллионов долларов.
- Контракт на закупку средств противодействия беспилотникам получила компания AeroVironment из Калифорнии.
ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости. Пентагон планирует приобрести системы, предназначенные для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, на сумму 500 миллионов долларов, следует из заявления ведомства.
"Компания AeroVironment, Сими-Валли, штат Калифорния, получила контракт с твердой фиксированной ценой на сумму в полмиллиарда долларов на закупку средств противодействия беспилотным авиационным системам коммерческого типа и средствам противодействия малым беспилотным авиационным системам ", – говорится в заявлении Пентагона.
Ориентировочный срок завершения работ – июнь 2029 года.
AeroVironment – крупный американский оборонный подрядчик, известный своими беспилотными летательными аппаратами, такими как дроны-камикадзе Switchblade и разведывательные мини-БПЛА Puma.