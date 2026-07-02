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Пентагон сообщил о закупке системы борьбы с БПЛА - РИА Новости, 02.07.2026
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02:03 02.07.2026
Пентагон сообщил о закупке системы борьбы с БПЛА

Пентагон сообщил о закупке системы борьбы с БПЛА на 500 миллионов долларов

© AP Photo / Alex BrandonПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Пентагон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пентагон планирует приобрести системы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами на сумму 500 миллионов долларов.
  • Контракт на закупку средств противодействия беспилотникам получила компания AeroVironment из Калифорнии.
ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости. Пентагон планирует приобрести системы, предназначенные для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, на сумму 500 миллионов долларов, следует из заявления ведомства.
"Компания AeroVironment, Сими-Валли, штат Калифорния, получила контракт с твердой фиксированной ценой на сумму в полмиллиарда долларов на закупку средств противодействия беспилотным авиационным системам коммерческого типа и средствам противодействия малым беспилотным авиационным системам ", – говорится в заявлении Пентагона.
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Ориентировочный срок завершения работ – июнь 2029 года.
AeroVironment – крупный американский оборонный подрядчик, известный своими беспилотными летательными аппаратами, такими как дроны-камикадзе Switchblade и разведывательные мини-БПЛА Puma.
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