В Москве могут появиться новые виды пауков, считает биолог

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Популяция пауков в Москве станет разнообразнее на фоне изменения климата и глобального потепления, однако их общее количество останется прежним, сообщил РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.