В Москве могут появиться новые виды пауков, считает биолог

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Популяция пауков в Москве станет разнообразнее из-за изменения климата и глобального потепления.
- Общее количество пауков в Москве останется прежним, несмотря на климатические изменения.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Популяция пауков в Москве станет разнообразнее на фоне изменения климата и глобального потепления, однако их общее количество останется прежним, сообщил РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
Ученый отметил, что последние несколько десятилетий происходят изменения климата. Так, повышение среднегодовых температур произошло в центральной части европейской России, из-за этого некоторые южные виды наземных беспозвоночных продвигаются на север с юга.
"Говорить о том, что общее количество пауков (в Москве - ред.) изменится из-за того, что климат становится более мягким, не приходится. Их примерно сколько было, столько останется, а вот разнообразие действительно будет постепенно увеличиваться", - рассказал Марьинский.