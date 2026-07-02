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В Москве могут появиться новые виды пауков, считает биолог - РИА Новости, 02.07.2026
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04:17 02.07.2026
В Москве могут появиться новые виды пауков, считает биолог

Биолог Марьинский: в Москве из-за потепления могут появиться новые виды пауков

© Depositphotos.com / moonflashПаук-волк
Паук-волк - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Depositphotos.com / moonflash
Паук-волк. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Популяция пауков в Москве станет разнообразнее из-за изменения климата и глобального потепления.
  • Общее количество пауков в Москве останется прежним, несмотря на климатические изменения.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Популяция пауков в Москве станет разнообразнее на фоне изменения климата и глобального потепления, однако их общее количество останется прежним, сообщил РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
Ученый отметил, что последние несколько десятилетий происходят изменения климата. Так, повышение среднегодовых температур произошло в центральной части европейской России, из-за этого некоторые южные виды наземных беспозвоночных продвигаются на север с юга.
"Говорить о том, что общее количество пауков (в Москве - ред.) изменится из-за того, что климат становится более мягким, не приходится. Их примерно сколько было, столько останется, а вот разнообразие действительно будет постепенно увеличиваться", - рассказал Марьинский.
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