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Студенческий трудовой проект "Парма" стартует в Перми 10 июля - РИА Новости, 02.07.2026
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10:08 02.07.2026
Студенческий трудовой проект "Парма" стартует в Перми 10 июля

В Перми 10 июля стартует студенческий трудовой проект "Парма"

© РИА Новости / Мария СеливановаПермь
Пермь - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Мария Селиванова
Пермь. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Старт международного студенческого трудового проекта "Парма" для будущих врачей состоится 10 июля на площади перед Молодежным центром "Кристалл" в Перми, сообщает пресс-служба краевого правительства.
С июля по август более 300 студентов медицинских колледжей и вузов из 19 регионов России, Беларуси и Кыргызстана будут работать в более чем в 20 медицинских учреждениях Пермского края в качестве младшего и среднего медицинского персонала, администраторов и других специалистов.
Проект решает сразу две задачи – помогает медучреждениям закрыть потребность в сотрудниках в период отпусков и формирует устойчивый резерв в системе здравоохранения региона.
Особенностью предстоящего сезона станет участие более 60 подростков. Для них работа в медицине – первый опыт официального трудоустройства, уверенный шаг навстречу будущей профессии.
Также для ребят подготовлены не только рабочие места, но и большая досуговая программа. Она включает патриотические и добровольческие мероприятия, донорские акции, спортивные соревнования и творческие конкурсы, экскурсии по Перми. Для участников это возможность не только применить знания на практике, но и развить навыки командной работы, выстроить профессиональные связи, а также познакомиться с перспективами города для их профессионального и личного пути.
Впервые проект "Парма" был реализован в 2023 году в статусе межрегионального. Его инициаторами выступили активисты студенческих отрядов Прикамья. С каждым годом доверие к проекту росло как со стороны работодателей, так и со стороны студентов со всей России и дружественных стран. Уже в этом году он приобрел статус международного. География участников теперь охватывает не только 19 регионов России, но и Республику Беларусь, а также Республику Кыргызстан.
Проект реализуется Российскими студенческими отрядами совместно с министерством здравоохранения Пермского края, Агентством по делам молодежи региона в рамках национального проекта "Молодежь и дети" при поддержке Пермского государственного медицинского университета имени академика Е. А. Вагнера, Пермской государственной фармацевтической академии.
Координаторами "Пармы" вступает Пермское региональное отделение РСО.
Перед выходом в летний трудовой семестр, участники движения могут бесплатно обучиться дополнительной рабочей профессии, с 2021 года такой возможностью воспользовались уже более 170 тысяч человек.
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