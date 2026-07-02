В пригороде Парижа покупатели устроили драку за кондиционеры и вентиляторы

Помимо этого, наплыв посетителей наблюдается и в магазинах Lidl в Париже и других пригородах столицы. Как сообщает газета Figaro, некоторые покупатели заняли место в очереди еще в час ночи.

Франция, как и ряд других стран Европы, в последние дни охвачена аномальной жарой. Ранее метеослужба страны вводила из-за нее наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов. Это стало новым рекордом. Температура приблизилась к отметке в 40 градусов, а местами даже превысила ее.