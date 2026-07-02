Краткий пересказ от РИА ИИ
- В магазине в пригороде Парижа покупатели устроили драку за кондиционеры и вентиляторы в преддверии очередной волны аномальной жары.
- Сеть Lidl развернула акцию по распродаже 200 тысяч кондиционеров и вентиляторов в 1600 магазинах по всей Франции.
- В коммуне Нантер более сотни людей собрались у магазина к открытию в 8 утра, повреждая стеклянные двери при входе.
ПАРИЖ, 2 июл - РИА Новости. Покупатели в магазине Lidl в пригороде Парижа устроили драку за кондиционеры и вентиляторы в преддверии очередной волны аномальной жары, сообщил в четверг телеканал BFMTV.
Сеть Lidl развернула акцию по распродаже 200 тысяч кондиционеров и вентиляторов в 1600 магазинах по всей территории Франции.
"Драки разразились между несколькими людьми, которые спорили из-за десяти доступных кондиционеров", - сообщает BFMTV.
Отмечается, что это произошло в коммуне Нантер в пригороде Парижа, где уже к открытию магазина в 8 утра собрались более сотни людей. Согласно видео в соцсетях, огромная толпа людей нетерпеливо устремляется внутрь, повреждая при этом стеклянные двери. На другом ролике видно, как две женщины не могут поделить кондиционер, перетягивая коробку с ним каждая на себя. На место вскоре прибыла полиция, передает телеканал.
Помимо этого, наплыв посетителей наблюдается и в магазинах Lidl в Париже и других пригородах столицы. Как сообщает газета Figaro, некоторые покупатели заняли место в очереди еще в час ночи.
Франция, как и ряд других стран Европы, в последние дни охвачена аномальной жарой. Ранее метеослужба страны вводила из-за нее наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов. Это стало новым рекордом. Температура приблизилась к отметке в 40 градусов, а местами даже превысила ее.
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