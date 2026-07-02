Страны Персидского залива допустили плату за проход через Ормуз, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Официальные лица из государств Персидского залива допускают возможность платы Ирану и Оману за проход судов через Ормузский пролив.

Оман предупредил страны Европы, что возвращение к статус-кво до агрессии США и Израиля против Ирана невозможно и проход судов через пролив может сопровождаться взиманием сборов.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Официальные лица из государств Персидского залива допускают возможность платы Ирану и Оману за проход судов через Ормузский пролив, передает агентство Официальные лица из государств Персидского залива допускают возможность платы Ирану и Оману за проход судов через Ормузский пролив, передает агентство Блумберг

В конце июня агентство сообщало, что Оман предупредил страны Европы , что проход судов через Ормузский пролив, возможно, будет сопровождаться взиманием сборов, возвращение к статус-кво до агрессии США и Израиля против Ирана невозможно.

"Некоторые ведущие европейские силы теперь принимают, что суда, проходящие через жизненно важный Ормузский пролив, будут должны вносить плату Ирану и Оману... В частном порядке ряд официальных лиц из стран Персидского залива придерживаются того же мнения", - говорится в сообщении агентства.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники писала, что Оман направил США и западным союзникам формальное предложение о взимании платы за проход судов через Ормузский пролив. По словам источников, предложение султаната частично основано на механизмах, действующих в Малаккском и Сингапурском проливах. Согласно изданию, проект Омана подразумевает, что сборы будут формально добровольными, однако Тегеран настаивает на их обязательном характере. По данным газеты, у Вашингтона есть замечания к этому предложению, которые он хотел бы обсудить с Оманом.

Иранские власти ранее сообщали о разработке нового правового порядка в Ормузском проливе, отмечая, что этот процесс проходит в координации с другой прибрежной страной - Оманом. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что Ормузский пролив годами был открыт для бесплатного прохода судов, но ситуация в Ормузском проливе после нападения США и Израиля на Иран больше никогда не будет прежней.