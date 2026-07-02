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Страны Персидского залива допустили плату за проход через Ормуз, пишут СМИ - РИА Новости, 02.07.2026
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19:24 02.07.2026
Страны Персидского залива допустили плату за проход через Ормуз, пишут СМИ

Bloomberg: страны Персидского залива допустили плату за проход через Ормуз

© REUTERS / Amirhosein Khorgooi/ISNA/via WANAСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© REUTERS / Amirhosein Khorgooi/ISNA/via WANA
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальные лица из государств Персидского залива допускают возможность платы Ирану и Оману за проход судов через Ормузский пролив.
  • Оман предупредил страны Европы, что возвращение к статус-кво до агрессии США и Израиля против Ирана невозможно и проход судов через пролив может сопровождаться взиманием сборов.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Официальные лица из государств Персидского залива допускают возможность платы Ирану и Оману за проход судов через Ормузский пролив, передает агентство Блумберг.
В конце июня агентство сообщало, что Оман предупредил страны Европы, что проход судов через Ормузский пролив, возможно, будет сопровождаться взиманием сборов, возвращение к статус-кво до агрессии США и Израиля против Ирана невозможно.
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"Некоторые ведущие европейские силы теперь принимают, что суда, проходящие через жизненно важный Ормузский пролив, будут должны вносить плату Ирану и Оману... В частном порядке ряд официальных лиц из стран Персидского залива придерживаются того же мнения", - говорится в сообщении агентства.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники писала, что Оман направил США и западным союзникам формальное предложение о взимании платы за проход судов через Ормузский пролив. По словам источников, предложение султаната частично основано на механизмах, действующих в Малаккском и Сингапурском проливах. Согласно изданию, проект Омана подразумевает, что сборы будут формально добровольными, однако Тегеран настаивает на их обязательном характере. По данным газеты, у Вашингтона есть замечания к этому предложению, которые он хотел бы обсудить с Оманом.
Иранские власти ранее сообщали о разработке нового правового порядка в Ормузском проливе, отмечая, что этот процесс проходит в координации с другой прибрежной страной - Оманом. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что Ормузский пролив годами был открыт для бесплатного прохода судов, но ситуация в Ормузском проливе после нападения США и Израиля на Иран больше никогда не будет прежней.
Власти Ирана подчеркивали, что планируют взимать плату за предоставление услуг, связанных с безопасным передвижением судов через водный маршрут, при этом, отмечали в Тегеране, плата не является пошлиной. После достижения меморандума с США Иран 18 июня обязался в течение 60 дней не брать с судов каких-либо денег.
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В миреИранОманОрмузский проливАббас АракчиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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