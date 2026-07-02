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В Мурманской области впервые провели редкую операцию на аорте - РИА Новости, 02.07.2026
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15:11 02.07.2026
В Мурманской области впервые провели редкую операцию на аорте

В Мурманске впервые провели операцию по протезированию отдела аорты стент-графом

© Фото : ФГБУЗ "ММЦ им. Н.И. Пирогова ФМБА России"Хирурги мурманского многопрофильного центра имени Н.И. Пирогова ФМБА России провели операцию по протезированию отдела аорты стент-графом
Хирурги мурманского многопрофильного центра имени Н.И. Пирогова ФМБА России провели операцию по протезированию отдела аорты стент-графом - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : ФГБУЗ "ММЦ им. Н.И. Пирогова ФМБА России"
Хирурги мурманского многопрофильного центра имени Н.И. Пирогова ФМБА России провели операцию по протезированию отдела аорты стент-графом
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В мурманском многопрофильном центре имени Н.И. Пирогова ФМБА России впервые провели операцию по протезированию супраренального отдела аорты фенестрированным стент-графом с сохранением висцеральных ветвей.
  • Операция была выполнена пациенту с аневризмой брюшного отдела с переходом на нижний грудной отдел аорты с применением технологии фенестрированного протезирования.
  • Такие операции выполняются лишь в 13–15 клиниках России и не более 70 раз в год по всей стране.
МУРМАНСК, 2 июл – РИА Новости. Хирурги мурманского многопрофильного центра имени Н.И. Пирогова ФМБА России впервые провели сложную операцию по протезированию отдела аорты стент-графом пациенту с аневризмой, сообщили в пресс-службе центра.
Мурманской области впервые проведена операция по протезированию супроинфроренального отдела аорты фенестрированным стент-графом с сохранением висцеральных ветвей", - говорится в сообщении.
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Как рассказали в клинике, к ним поступил пациент c аневризмой брюшного отдела с переходом на нижний грудной отдел аорты, что угрожает жизни человека. Раньше таких больных спасали только через полостную операцию с разрезом практически от шеи до низа живота. Это очень тяжелая многочасовая операция с многочисленными постоперационными рисками, пояснили в центре.
Хирурги применили технологию фенестрированного протезирования. На основе данных КТ-ангиографии с 3D-моделированием была рассчитана точная геометрия вмешательства. Специалисты интраоперационно модифицировали стент-графт - собрали протез в операционной непосредственно во время операции, изолировав полость аневризмы и сохранив идеальный кровоток во все внутренние органы.
"Операция была выполнена по федеральной квоте по разделу "Уникальные высокие медицинские технологии". Такие вмешательства выполняются лишь в 13-15 клиниках России, а в год проводится не более 70 таких операций в масштабах всей страны", - отметили в центре.
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РоссияМурманская областьФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
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