В Мурманской области впервые провели редкую операцию на аорте

Как рассказали в клинике, к ним поступил пациент c аневризмой брюшного отдела с переходом на нижний грудной отдел аорты, что угрожает жизни человека. Раньше таких больных спасали только через полостную операцию с разрезом практически от шеи до низа живота. Это очень тяжелая многочасовая операция с многочисленными постоперационными рисками, пояснили в центре.