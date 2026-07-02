В Белгородской области отменили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белгородской области была объявлена ракетная опасность.
- Ракетная опасность была отменена спустя 20 минут после объявления.
БЕЛГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Ракетную опасность отменили в Белгородской области, сообщил региональный оперштаб.
Ракетная опасность была объявлена на всей территории региона в 15.46 мск, спустя 20 минут отменили угрозу.
"Отбой ракетной опасности в Белгородской области", - говорится в Telegram-канале оперштаба.
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