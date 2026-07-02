В Брянской области объявили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Брянской области объявлена ракетная опасность.
- МЧС рекомендовало жителям оставаться дома или направить в укрытие.
БРЯНСК, 2 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Брянской области, сообщили региональное ГУМЧС.
"Ракетная опасность! На территории Брянской области 02.07.2026! Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место", - говорится в сообщении МЧС на платформе "Макс".
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