В Омске шестилетний мальчик выпрыгнул с пятого этажа из-за пожара

Краткий пересказ от РИА ИИ В Омске произошел пожар в многоквартирном доме на проспекте Мира, горела квартира на пятом этаже.

Шестилетний мальчик выпрыгнул с пятого этажа из-за пожара и был госпитализирован в стабильном тяжелом состоянии.

ОМСК, 1 июл - РИА Новости. Шестилетний мальчик выпрыгнул с пятого этажа из-за пожара в многоквартирном доме в Омске, он госпитализирован, сообщили в пресс-службе регионального Шестилетний мальчик выпрыгнул с пятого этажа из-за пожара в многоквартирном доме в Омске, он госпитализирован, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС

Пожар произошел во вторник в многоквартирном доме на проспекте Мира в Омске . Горела квартира на пятом этаже. Общая площадь пожара составила 120 квадратных метров. На месте работали 28 спасателей и десять единиц техники. Первыми на место происшествия прибыли три пожарных расчета и автолестница. В двух окнах на подоконнике находились пенсионерка и шестилетний мальчик.

"Звенья газодымозащитной службы приступили к спасению людей. Во дворе разворачивалась пожарная автолестница. Тем временем в квартире, где находился мальчик, появился дым. Ребенок спрыгнул", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе регионального минздрава, мальчик госпитализирован. Он находится в стабильном тяжелом состоянии в реанимации. Ребенок получает всю необходимую медицинскую помощь.