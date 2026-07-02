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В Омске шестилетний мальчик выпрыгнул с пятого этажа из-за пожара - РИА Новости, 02.07.2026
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00:30 02.07.2026
В Омске шестилетний мальчик выпрыгнул с пятого этажа из-за пожара

В Омске шестилетний мальчик выпрыгнул из окна из-за пожара, он госпитализирован

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Омске произошел пожар в многоквартирном доме на проспекте Мира, горела квартира на пятом этаже.
  • Шестилетний мальчик выпрыгнул с пятого этажа из-за пожара и был госпитализирован в стабильном тяжелом состоянии.
ОМСК, 1 июл - РИА Новости. Шестилетний мальчик выпрыгнул с пятого этажа из-за пожара в многоквартирном доме в Омске, он госпитализирован, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Пожар произошел во вторник в многоквартирном доме на проспекте Мира в Омске. Горела квартира на пятом этаже. Общая площадь пожара составила 120 квадратных метров. На месте работали 28 спасателей и десять единиц техники. Первыми на место происшествия прибыли три пожарных расчета и автолестница. В двух окнах на подоконнике находились пенсионерка и шестилетний мальчик.
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"Звенья газодымозащитной службы приступили к спасению людей. Во дворе разворачивалась пожарная автолестница. Тем временем в квартире, где находился мальчик, появился дым. Ребенок спрыгнул", - сообщили в пресс-службе.
Как уточнили в пресс-службе регионального минздрава, мальчик госпитализирован. Он находится в стабильном тяжелом состоянии в реанимации. Ребенок получает всю необходимую медицинскую помощь.
Во время пожара 34 человека вышли из здания сами. Двух пожилых женщины эвакуировали с помощью автоподъемника и автолестницы.
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ПроисшествияОмскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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