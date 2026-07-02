"Гарантий никаких". Мировые ЦБ подписали доллару приговор

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости, Елена Савельева. Большинство центробанков мира намерены в ближайшие десять лет сократить вложения в американскую валюту, хотя, по данным МВФ, ее доля в глобальных резервах и так на историческом минимуме. Куда и зачем перекладывают средства регуляторы, а также к чему это ведет — в материале РИА Новости.

Процесс запущен

Как показал июньский отчет МВФ за второй квартал, в резервах центробанков на долю доллара приходится 56,32 процента.

Для сравнения: в 2000-2001-м было 72-73 процента, в 2021-2025 годах — 57-59.

Здесь учитываются не только наличные деньги, но все долларовые инструменты — государственные облигации, корпоративные бумаги, ипотечные и другие активы.

Аналитики констатируют: сформировался долгосрочный структурный тренд на устойчивое снижение.

Политические риски

Согласно исследованию OMFIF (Официальный форум валютных и финансовых институтов), большинство мировых центробанков намерены в ближайшие десять лет сократить вложения в долларовые активы.

В исследовании приняли участие 90 центральных банков, государственных пенсионных и суверенных фондов, которые в совокупности управляют активами примерно на десять триллионов долларов.

Регуляторы ссылаются прежде всего на усиление политических рисков.

Заморозка резервов России и попытки их конфискации в 2022-м показали миру: доллар — это оружие. И никто не застрахован от его применения, даже если страна не под санкциями.

« С тех пор, отмечает OMFIF, ситуация только ухудшилась. США не раз развязывали торговые войны, а на Ближнем Востоке устроили самую настоящую — с бомбами и ракетами. Непредсказуемая внешняя политика Вашингтона пошатнула энергетическую безопасность многих регионов.

Бюджетные риски

Немаловажный фактор — финансы самих США. Государственный долг уже у отметки 40 триллионов, хронический дефицит бюджета, постоянное повышение потолка заимствований — прямая угроза долгосрочной кредитоспособности.

И хотя дефолта пока не предвидится, возможное обесценивание американской валюты через инфляцию все больше нервирует регуляторов.

« "Немаловажную роль играет так называемый инфляционный налог США — скрытая потеря покупательной способности доллара из-за инфляции, вызванной избыточной денежной эмиссией. Фактически центробанки, держащие резервы в долларах, финансируют дефицит американского бюджета за счет снижения реальной стоимости собственных запасов", — поясняет Екатерина Безсмертная, декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве России.

Активная диверсификация

Еще со времен глобального финансового кризиса 2008-го мировые ЦБ осознали: чрезмерная концентрация резервов в долларовых активах нецелесообразна. Нужно формировать более сбалансированные портфели.

Как указывает OMFIF, наиболее востребованным тут остается золото. Драгметаллом располагают 82 процента центробанков, и 30 процентов собираются наращивать эти запасы.

С 2022 по 2025 год регуляторы приобретали больше тысячи тонн слитков в год — небывалый показатель. По данным Всемирного совета по золоту (WGC), в третьем квартале 2025-го драгметалл впервые обогнал евро по стоимости в резервных портфелях. И это понятно: золотые слитки санкциями не заморозишь.

Также резервы активно разбавляют валютами, не входящими в число крупнейших мировых: норвежской кроной, новозеландским долларом, британским фунтом. Присматриваются и к китайскому юаню.

Что дальше

Разумеется, резко отказываться от доллара никто не станет.

"В США масштабный, достаточно прозрачный и ликвидный рынок казначейских облигаций. Европейские более фрагментированы, в Японии — жестко контролируется ЦБ, которому принадлежит большая часть государственного долга. В Китае действуют ограничения на движение капитала, к тому же юань не является свободно конвертируемым", — отмечает Евгений Сумароков, доцент кафедры международного бизнеса Финуниверситета.

Тем не менее роль американской валюты в качестве основной для расчетов в международной торговле и инвестициях постепенно размывается. Формируется многополярная модель.

« "Дедолларизация способна изменить баланс сил, реконфигурировать мировую экономику и рынки. В торговле сырьевыми товарами это особенно выгодно таким странам, как Индия, Китай, Бразилия, Таиланд и Индонезия, которые могли бы не только покупать нефть со скидкой, но и оплачивать ее собственной национальной валютой. Разумеется, это ослабляет потребность размещать резервы в долларах и казначейских облигациях США", — заключает Евгений Сумароков.