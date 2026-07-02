Сборная России стала чемпионом олимпиады по кибербезопасности в Тунисе

Краткий пересказ от РИА ИИ Российская сборная стала абсолютным чемпионом на Международной олимпиаде по кибербезопасности (ICO) среди старшеклассников в Тунисе.

Национальная сборная завоевала четыре медали, а Даниил Мелехов стал абсолютным победителем ICO в индивидуальном зачете.

Развитие компетенций в сфере информационной безопасности становится стратегически важным направлением для России.

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Российская сборная стала абсолютным чемпионом на Международной олимпиаде по кибербезопасности (ICO) среди старшеклассников, которая проходила в Тунисе с 27 июня по 2 июля, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

"Российская сборная стала абсолютным чемпионом на Международной олимпиаде по кибербезопасности. Сегодня Россия уделяет особое внимание развитию цифровых технологий, в том числе с помощью исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта, поддержки Альянса в сфере ИИ", — сказал Чернышенко , слова которого приводят в аппарате вице-премьера.

Уточняется, что на Международной олимпиаде по кибербезопасности (ICO) среди старшеклассников национальная сборная завоевала четыре медали. Один из ее участников, Даниил Мелехов, стал абсолютным победителем ICO в индивидуальном зачете.

"Поздравляю российскую сборную с блестящей победой на Международной олимпиаде по кибербезопасности в Тунисе! Вы не просто завоевали золотые медали и звание абсолютного чемпиона, но и показали всему миру высочайший уровень подготовки российских школьников. Сегодня развитие компетенций в сфере информационной безопасности становится стратегически важным направлением для нашей страны", — подчеркнул министр просвещения России Сергей Кравцов, слова которого приводятся в сообщении.

Тренировали участников ведущие специалисты в области кибербезопасности Центрального университета и "Лаборатории Касперского", которые подготовили победителей Международной олимпиады по кибербезопасности, проходившей в Сингапуре в 2025 году.

Отмечается, что финал Международной олимпиады по кибербезопасности состоял из двух туров продолжительностью по семь часов. Каждый тур включал в себя три комплексные задачи, каждая из которых была разделена на четыре тематические подзадачи: от web-безопасности до поиска уязвимостей в игровом коде. Внутри каждой категории участники работали как над базовыми упражнениями, так и над высокотехнологичными заданиями, максимально приближенными к реальным киберугрозам. За верное решение всех задач можно было получить максимум 100 баллов.

Финал олимпиады строго регламентировался и исключал использование сторонних нейросетей и мессенджеров. Для прохождения этапов участникам был предоставлен ограниченный доступ к локальной модели ChatGPT-5.5-mini с лимитированными ресурсами.